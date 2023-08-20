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Из больницы выписали Талбергса, которого во время бури ударила молния

rus.tvnet.lv
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Ведущий Кристап Талбергс после выписки из больницы
Ведущий Кристап Талбергс после выписки из больницы Фото: Kristaps Tālbergs/Instagram/Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье из стационара "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) выписали ведущего Radio TEV Кристапа Талбергса, который во время грозы получил удар молнии.

Ранее портал Apollo.lv сообщал, что Талбергс в пятницу во время грозы, проводя какое-то мероприятие, получил удар молнии через микрофон, после чего провел ночь в больнице.

"В тот момент, выполняя функции ведущего мероприятия, я взял в руки микрофон. Прозвучал огромный грохот, которого я никогда в жизни не слышал. Я получил удар по руке и в ту же секунду и в пятку", - рассказывает Кристап.

В воскресенье утром Талбергс в своем профиле социальной сети Instagram сообщил, что теперь уже здоров.

"Это большое приключение закончилось. Спасибо всем, кто прислал пожелания здоровья! Я сейчас официально выписан из "Гайльэзерса"!

Со мной все в порядке и анализы все в порядке. Я здоров как бык!, - продолжает ведущий, высказывая особую благодарность персоналу "Гайльэзерса" за заботу.

"Вы - рок-звезды!", - пишет Кристапс.

Талбергс снова напомнил о предосторожности и мерах безопасности во время грозы.

Как сообщалось, во многих местах Латвии в пятницу, 18 августа, бушевала гроза и был сильный ливень. В Риге действовало оранжевое предупреждение о грозе.

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