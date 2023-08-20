Вопрос о смене министров решил судьбу правительства Кариньша

Уже с июня политики постоянно употребляют довольно однородные словосочетания - одни говорят о динамике и расширении, другие - о том, что нет ничего более стабильного, чем трехсторонняя комбинация правительства. В тот момент, когда казалось, что готовящиеся в течение всего лета перемены окажутся лишь сменой трех членов Кабинета министров, правительство все же пало. Национальное объединение не желало терять кресло министра экономики, как это предлагал прежний премьер-министр Кришьянис Кариньш. И предложенная им смена министров фактически стала причиной падения правительства.
Как сообщает телепередача LTV De Facto, теперь уже бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш не смог принять призыв "Объединенного списка" (ОС) и Нацобъединения (НО) вместо смены министров договориться о том, что не премьер, а каждая из партий в правительстве может требовать замены министра от любой партии, причем срок их оценки должен быть установлен до конца года.
После деловых переговоров, которые велись в различных форматах в течение всего лета, стремление к динамизму и расширению коалиции к августу было сведено к минимуму.
7 августа Кариньш представил ОС и НО соглашение из пяти пунктов, в которое не вошли даже неудобные для обеих сторон темы, поднимавшиеся в начале лета, такие как Стамбульская конвенция или закон о партнерских отношениях.
В конце концов, самой видимой переменой была только ротация трех министерских постов: пустое кресло министра иностранных дел было бы отдано представителю НО Рихарду Колсу, министра экономики - ОС, а министра охраны окружающей среды и регионального развития - НЕ. Кроме того, Комиссию Сейма по национальной безопасности также планировалось передать в руки НЕ. 11 августа ОС и НО должны были прийти с ответом к премьеру.
"Я должен сказать, что сегодня утром я проснулся в хорошем настроении, полагая, что такой понятный и непротиворечивый меморандум, конечно, будет принят", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Неформальная информация свидетельствует о том, что, увидев предложение Кариньша для партнеров по коалиции, СЗК и "Прогрессивные" уже мысленно попрощались с возможностью вырваться из оппозиции. Но оказалось, что именно беседа этого дня стала заключительной в существовании правительства и коалиции.
Утром 11 августа ОС и НО, которые были приглашены на встречу в доме правительства отдельно, приехали вместе, причем со своими встречными требованиями. Политики ОС не скрывают, что навязали премьер-министру этот формат встречи.
"Мы предложили модель, при которой в дальнейшем любая политическая сила ожидает от министров, что они до конца года представляют отчет о проделанной работе и, если что-то не сделано в определенный срок, любая политическая сила может инициировать замену этого министра, что больше не будет незаменимых министров, а каждый министр в конце года может быть заменен", - сказал заместитель председателя фракции Сейма Янис Домбрава.
На уточняющий вопрос - если бы премьер-министр не потребовал ротации министров, согласились бы НО и ОС на его предложение? - представители обеих партий ответили утвердительно.
Однако предложение, что не премьер, а любой из партнеров в правительстве может инициировать смену министра от другой партии, стало последней каплей в чаше терпения Кариньша.
Правда, в пятницу премьер-министр сообщил только о формировании другого правительства параллельно существующему, тем самым оставив дверь открытой. Однако в понедельник последовало сообщение о демиссии, пауза была объяснена желанием не торопиться.
Тем не менее возникает вопрос: разве нельзя было разговор о попадании в тупик предположить уже два месяца назад? Ведь из-за нерешительности изменения происходят сейчас - в преддверии принятия бюджета.
"Время же никак не потеряно, потому что все дискуссии, которые были, в том числе с "Прогрессивными" и СЗК, я думаю, что все это можно будет использовать.
Работа правительства не останавливается, просто динамизм и известные решения, которые в настоящее время не могут быть приняты - один блокирует, другой блокирует, и в конце ничего не идет вперед - это факт. Я искал, как обойти это сопротивление", - говорит Кариньш.
Демиссия пришла вместе с отказом еще раз претендовать на кресло премьера. Кариньш предложил на эту должность министра благосостояния Эвику Силиню ("Новое Единство"), которая также получила поддержку партии. Многие источники отметили, что такой ход сделан в надежде, что это позволит создать более широкую коалицию, чем из трех партий. Вместе у НЕ, СЗК и "Прогрессивных" было бы 52 голоса, что меньше, чем у предыдущей коалиции, однако сотрудничество упомянутых партий в течение прошедшего лета уже позволило создать потенциальные черновики общего правительства.
"Ядро образовалось уже между несколькими партиями. А потом посмотрим, как это будет развиваться, потому что я думаю, что на большинство голосов мы уже можем рассчитывать. Я понимаю и очень важно, чтобы у нас была по возможности, разумеется, как можно более широкая коалиция, но я, конечно, не буду тянуть время, и, если нам хватит такого количества голосов, мы предложим президенту и, конечно, это будет его выбор, кого он выдвинет на пост премьер-министра", - заявила Эвика Силиня после выдвижения ее кандидатуры со стороны партии.
Желание более широкой коалиции укрепляет беспокойство отдельных политиков о том, насколько предсказуемым союзником будут "Прогрессивные". Особенно, учитывая возникшие этим летом разногласия в Рижском самоуправлении. Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев утверждает, что это не повлияет на отношения на национальном уровне.
"Конечно, это надо признать, мы, "Прогрессивные", такие молодые игроки на политической сцене, и, конечно, остальные партии должны понимать, какие мы есть. Я по-прежнему считаю, что мы в этом смысле очень предсказуемая сила, и если мы несем очень четкие политические ценности, то в отношении ситуации мы будем реагировать соответствующе и всегда сможем обосновать это. Но я не думаю, что в данный момент это может негативно повлиять на наше сотрудничество", - говорит Андрис Шуваев.
И ОС, и НО все еще подчеркивают, что нет ничего лучше действующей коалиции.
Красная линия НО по отношению к "Прогрессивным" по-прежнему достаточно яркая - Домбрава говорит: "Сейчас я не вижу такого сценария".
В то же время ОС уже так категорически в отрицательной форме не выступает относительно сотрудничества с СЗК, которого ранее упрекали в тесной связи с находящимся по санкциям США Айваром Лембергсом.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил с постановкой целей для нового правительства. На следующей неделе, в понедельник и вторник, он планирует встретиться со всеми фракциями Сейма.
"Я очень хотел бы надеяться, что, принимая во внимание также эту ситуацию, связанную как с государственным бюджетом, так и с неотложными работами, мы все-таки сможем осуществить этот процесс вместе со всеми политическими силами ответственно, хорошо. И я очень хотел бы надеяться, что в течение нескольких недель Сейм сможет уже проголосовать за следующий Кабинет министров. Но пока я не хочу конкретно обрисовывать какой-то срок", - сказал президент страны.
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