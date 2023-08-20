Вопрос о смене министров решил судьбу правительства Кариньша

Правда, в пятницу премьер-министр сообщил только о формировании другого правительства параллельно существующему, тем самым оставив дверь открытой. Однако в понедельник последовало сообщение о демиссии, пауза была объяснена желанием не торопиться.

Тем не менее возникает вопрос: разве нельзя было разговор о попадании в тупик предположить уже два месяца назад? Ведь из-за нерешительности изменения происходят сейчас - в преддверии принятия бюджета.

"Время же никак не потеряно, потому что все дискуссии, которые были, в том числе с "Прогрессивными" и СЗК, я думаю, что все это можно будет использовать.

Работа правительства не останавливается, просто динамизм и известные решения, которые в настоящее время не могут быть приняты - один блокирует, другой блокирует, и в конце ничего не идет вперед - это факт. Я искал, как обойти это сопротивление", - говорит Кариньш.

Демиссия пришла вместе с отказом еще раз претендовать на кресло премьера. Кариньш предложил на эту должность министра благосостояния Эвику Силиню ("Новое Единство"), которая также получила поддержку партии. Многие источники отметили, что такой ход сделан в надежде, что это позволит создать более широкую коалицию, чем из трех партий. Вместе у НЕ, СЗК и "Прогрессивных" было бы 52 голоса, что меньше, чем у предыдущей коалиции, однако сотрудничество упомянутых партий в течение прошедшего лета уже позволило создать потенциальные черновики общего правительства.