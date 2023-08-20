Вс, 20.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ В Иманте уже два года общественный транспорт ждут под открытым небом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Знак "Трамвайная остановка"
Знак "Трамвайная остановка" Фото: Evija Trifanova/LETA

В Иманте уже два года на остановках общественного транспорта нет навесов, где укрыться от дождя, сообщает передача TV3 Bez Tabu. 

В начале 2021 года Рижская дума не продлила договор с рекламной компанией JC Decaux, поэтому пришлось демонтировать более 100 остановок. Уже в прошлом году в Рижской думе отметили, что начали действовать и новые остановки установят без поддержки рекламодателей.

Дважды был объявлен конкурс на закупку, но ни одна компания не отозвалась.

Учитывая, что и на третьем объявленном конкурсе никто не отозвался, было решено изменить стратегию и обратиться за помощью к рекламным компаниям.

На этот раз самоуправление не допускает возможности, что аукцион провалится. Планируется, что уже следующим летом будут благоустроены первые остановки.

Видео: сюжет Bez Tabu

Video: "Bez Tabu" sižets

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх