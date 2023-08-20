Видео ⟩ В Иманте уже два года общественный транспорт ждут под открытым небом

В Иманте уже два года на остановках общественного транспорта нет навесов, где укрыться от дождя, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
В начале 2021 года Рижская дума не продлила договор с рекламной компанией JC Decaux, поэтому пришлось демонтировать более 100 остановок. Уже в прошлом году в Рижской думе отметили, что начали действовать и новые остановки установят без поддержки рекламодателей.
Дважды был объявлен конкурс на закупку, но ни одна компания не отозвалась.
Учитывая, что и на третьем объявленном конкурсе никто не отозвался, было решено изменить стратегию и обратиться за помощью к рекламным компаниям.
На этот раз самоуправление не допускает возможности, что аукцион провалится. Планируется, что уже следующим летом будут благоустроены первые остановки.
Видео: сюжет Bez Tabu
Video: "Bez Tabu" sižets
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!