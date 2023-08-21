Силиня: С определенным большинством голосов мы уже можем считаться

Уже начиная с июня политики постоянно употребляют довольно однообразные словосочетания: одни говорят о динамизме и расширении, другие - о том, что нет ничего стабильнее трехпартийной комбинации нынешнего правительства. В момент, когда казалось, что зародившиеся за лето перемены окажутся не более чем сменой трех министерских кресел, правительство пало, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Национальное объединение не захотело терять кресло министра экономики, как это предлагал премьер Кришьянис Кариньш. И предложенная им смена министерских кресел фактически стала причиной падения его правительства.
Как сообщает De Facto, ушедший в отставку премьер Кришьянис Кариньш не смог принять предложение "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения с призывом вместо смены министров договориться о том, что не премьер, а каждая из партий правительства могла потребовать смену любого партийного министра, установив срок оценки до конца года.
После переговоров в различных форматах на протяжении всего лета желание к динамичности и расширению коалиции в августе снизилось до минимума. Кариньш 7 августа предложил ОС и Нацобъединению соглашение с пятью пунктами, в которых не было даже такой неудобной для партии темы, как Стамбульская конвенция или закон о партнерских отношениях.
В конце концов наиболее заметной переменой была бы просто ротация трех министерских постов. 11 августа ОС и Нациобъединению нужно было дать ответ премьеру.
"Должен сказать, что сегодня утром я проснулся в хорошем настроении, думая, что такой ясный и бесспорный меморандум наверняка будет принят", - признался позже премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По неформальной информации, увидев предложение Кариньша к партнерам по коалиции, СЗК и "Прогрессивные" уже мысленно попрощались с возможностью вырваться из оппозиции. Однако оказалось, что именно в эти дни проходили заключительные переговоры о существовании нынешнего правительства и коалиции.
Утром 11 августа ОС и Национальное объединение, которые на встречу в правительстве в мае были приглашены отдельно, явились вместе, еще и со встречными требованиями. Политики ОС не скрывали, что надавили на премьера для встречи в таком формате.
"Мы предложили модель, согласно которой отныне каждая политическая сила ожидает от министров отчета о проделанной работе к концу года, и если за определенное время что-то не сделано, то любая политическая сила может потребовать замены этого министра, чтобы больше не было несменяемых министров и чтобы каждый министр мог быть заменен в конце года", - сказал заместитель председателя фракции Нацобъединения в Сейме Янис Домбрава. На уточняющий вопрос - если бы премьер-министр не попросил о ротации министров, согласились бы на это предложение ОС и Нацобъединение? - представители обеих партий ответили утвердительно.
Однако предложение о том, что любой из партнеров по правительству, а не премьер-министр, может предложить даже замену министра из другой партии, стало последней каплей в терпении Кариньша, покинувшего помещение для переговоров.
Правда, в пятницу премьер лишь объявил о формировании еще одного правительства параллельного нынешнему, оставив тем самым дверь полуоткрытой. Однако в понедельник он также объявил о своей отставке, объяснив паузу желанием не торопиться с решениями.
Однако возникает вопрос: неужели тупик в переговорах нельзя было предвидеть еще два месяца назад, но из-за нерешительности изменения происходят именно сейчас - накануне принятия бюджета. "Время не упущено, потому что все дискуссии, которые были, в том числе и с "Прогрессивными, и с СЗК, я думаю, все это будет использовано. Работа правительства не остановилась, просто динамика и определенные решения, которые сейчас нельзя принимать - один блокирует, другой блокирует, и в итоге ничего не продвигается, это факт. Я искал способ обойти сопротивление", - сказал Кариньш в интервью De Facto.
Отставка сопровождалась отказом вновь баллотироваться на пост премьера. Кариньш рекомендовал на этот пост министра благосостояния Эвику Силиню, которая также получила поддержку партии. Несколько источников сообщили De Facto, что этот шаг был сделан в надежде на то, что он позволит создать более широкую коалицию, чем из трех партий.
У "Нового Единства" в комбинации с СЗК и "Прогрессивными" набирается 52 голоса, что меньше, чем у нынешней коалиции, однако сотрудничество упомянутых партий на протяжении лета уже позволило создать черновик потенциального совместного правительства.
"Между некоторыми партиями уже образовалось ядро. И будем смотреть, как оно будет развиваться, так как я думаю, что с определенным большинством голосов мы уже можем считаться.
Я понимаю, и это важно, чтобы у нас была по возможности наиболее широкая коалиция, но я точно не буду тянуть время и, если нам хватит такого конкретного количества голосов, то мы предложим президенту и, конечно, это будет его выбор, кого он выдвинет в премьер-министры", - указала о выдвижении со стороны партии Эвика Силиня.
Желание иметь более широкую коалицию усиливают и опасения отдельных политиков по поводу того, насколько прогнозируемым союзником будут "Прогрессивные", особенно принимая во внимание возникшие этим летом разногласия в Рижской думе. Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев утверждает, что это не повлияет на отношения на государственном уровне.
"Конечно, мы должны признать, что мы, "Прогрессивные", - новые игроки на политической сцене, и, конечно, другие партии должны понять, что мы из себя представляем. Я по-прежнему считаю, что в этом отношении мы очень предсказуемая сила, и если мы несем очень четкие политические ценности, то мы будем реагировать на возникающую ситуацию и всегда сможем ее обосновать. Но я не думаю, что в данный момент это может негативно сказаться на нашем сотрудничестве", - заявил Андрис Шуваев.
Как ОС, так и Нацобъединение по-прежнему отмечают, что ничего лучше нынешней коалиции нет. Красная линия Национального объединения по поводу "Прогрессивных" по-прежнему яркая - Домбрава говорит, что "сейчас я такого сценария не вижу".
В свою очередь, "Объединенный список" больше не говорит так категорично в отрицательном ключе о сотрудничестве с СЗК, который обвиняют в тесной связи с Айваром Лембергсом.
"Речь идет о фактическом влиянии, и если это фактическое влияние никак не вредит нам на международном уровне, то это лишь обстоятельство. Нам кажется, что мы видим риски, но на самом деле если президент или ответственные службы дадут понять, что видят, как от этих рисков ограничиться, и это не помешает ни нашему финансовому сектору, ни нашей экономике, ни нашей цели - "Объединенного списка" - довести средний уровень благосостояния нашей страны до среднего уровня Европейского союза, то мы всегда теоретически можем пересмотреть такие решения. Конечно, я думаю, что это было бы только рационально и понятно для всего общества", - говорит Эдгар Таварс, председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме.
"Я думаю, что каких-то гарантий должны добиваться и все остальные партнеры, в том числе и мы - оценивая влияние ОС и различных политических группировок на их деятельность. Но я думаю, что уже введенный Кришьянисом Кариньшем принцип, что в политическом процессе участвуют политики, которые берут на себя политическую ответственность, с нашей стороны приемлем, я вижу, что другие коллеги тоже принимают этот принцип, и я бы предложил им тоже как бы присоединиться к этому принципу. На данный момент я вижу эту риторику больше всего как политическую риторику, которая больше похожа на предвыборные баталии. И такую панику из-за страха потерять какие-то конкретные позиции, и такую отчаянную борьбу за позиции", - говорит Виктор Валайнис, председатель фракции СЗК в Сейме.
Президент Эдгар Ринкевич в понедельник и вторник планирует встретиться со всеми фракциями Сейма.
"Мне очень хочется надеяться, что, учитывая эту ситуацию, связанную и с государственным бюджетом, и с неотложной работой, которую нужно сделать, нам удастся вместе со всеми политическими силами ответственно, плавно осуществить этот процесс. И я очень надеюсь, что в течение нескольких недель Сейм также получит возможность проголосовать за следующий состав Кабинета министров. Но я бы не хотел пока устанавливать сроки", - сказал президент Латвии.
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