Силиня: С определенным большинством голосов мы уже можем считаться

Желание иметь более широкую коалицию усиливают и опасения отдельных политиков по поводу того, насколько прогнозируемым союзником будут "Прогрессивные", особенно принимая во внимание возникшие этим летом разногласия в Рижской думе. Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев утверждает, что это не повлияет на отношения на государственном уровне.

"Конечно, мы должны признать, что мы, "Прогрессивные", - новые игроки на политической сцене, и, конечно, другие партии должны понять, что мы из себя представляем. Я по-прежнему считаю, что в этом отношении мы очень предсказуемая сила, и если мы несем очень четкие политические ценности, то мы будем реагировать на возникающую ситуацию и всегда сможем ее обосновать. Но я не думаю, что в данный момент это может негативно сказаться на нашем сотрудничестве", - заявил Андрис Шуваев.

Как ОС, так и Нацобъединение по-прежнему отмечают, что ничего лучше нынешней коалиции нет. Красная линия Национального объединения по поводу "Прогрессивных" по-прежнему яркая - Домбрава говорит, что "сейчас я такого сценария не вижу".

В свою очередь, "Объединенный список" больше не говорит так категорично в отрицательном ключе о сотрудничестве с СЗК, который обвиняют в тесной связи с Айваром Лембергсом.