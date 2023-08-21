Представитель СЗК: коалиция из пяти партий - лучшее решение для преодоления трудностей

Он напомнил о том, что президент Эдгар Ринкевич дал ясно понять, что ожидает от партий на переговорах прагматичного видения предстоящей работы. СЗК на переговорах с президентом предложит свое видение по важнейшим вопросам - образованию, здравоохранению, доступности рабочей силы, управлению обществами капитала, правам человека.

Помимо этого, СЗК ознакомит президента со своими взглядами на то, как могло бы работать правительство и о каких задачах оно должно договориться. По мнению Валайниса, лучшим решением будет коалиция из пяти партий, поскольку и внешние, и внутренние проблемы Латвии требуют широкой поддержки и понимания.

Валайнис отметил, что СЗК положительно оценивает выдвинутого "Новым Единством" кандидата на пост премьер-министра Эвику Силиню, так как она играла важную роль в рабочих группах и брала на себя лидерство при работе над важными для страны вопросами.

Как сообщалось, сегодня и завтра президент Эдгар Ринкевич проводит консультации со всеми представленными в Сейме партиями для обсуждения модели новой коалиции.