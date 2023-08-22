Patrisha о своей свадьбе: "Это зависит не от меня"

Ведущий программы Iečeko slavenību Андрис Булис спросил ее о свадьбе мечты. Она ответила: "Я много думала об этом. Свадьба моей мечты определенно была бы на берегу моря".

"Просто - только я, он и наши самые близкие люди. Я не хочу никакой большой вечеринки и всех этих "до утра". Я хочу чего-то спокойного - красивого и милого, и все", - говорит певица.

При этом на вопрос, когда это произойдет, она задумчиво отвечает: "Когда придет время. Это больше не от меня зависит...".