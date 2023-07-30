Patrisha: "Моя бабуля пела песни Булановой и мечтала, что я буду рядом с Вайкуле"

В интервью порталу RUS TVNET латвийская певица Patrisha рассказала, что ее бабушка пела с ней песни Татьяны Булановой и мечтала, что внучка когда-нибудь будет стоять на одной сцене с Лаймой Вайкуле. Теперь эта мечта сбылась благодаря фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala.
"Я ждала три года, пока была пандемия. Мы сидели, ждали, когда опять будет фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Я уже знала, что я тут буду, как только закончится пандемия. И мы тут встретимся. Я очень благодарна за эту возможность встретить таких классных людей, такие таланты. И самое главное, что все они делают все от сердца. Это самое красивое, что есть в людях. Потому что когда ты любишь то, что ты делаешь, ты в этом сохраняешь человечность", - призналась в беседе с RUS TVNET Patrisha.
Исполнительница не стала скрывать, что ее бабушка всегда мечтала, что увидит внучку на сцене рядом с Лаймой Вайкуле:
"Моя бабуля пела все время песни Татьяны Булановой, и я с ней вместе. Она уже мне тогда как-то сказала, что хотела бы меня в будущем видеть на сцене, чтобы я была как Лайма Вайкуле".
Возможность выступать на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Patrisha воспринимает как большой комплимент. Она очень благодарна за это. Это ближе к тому, что она когда-то пообещала своей бабушке.
"Это для моей бабушки. Это такой большой момент гордости", - подытожила она.
Напомним, 26 июля фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala триумфально открылся незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф".
28 июля прошел второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Он стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки, сообщили RUS TVNET организаторы фестиваля. Зал концертного зала "Дзинтари" был полностью распродан. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине.
Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле. Хедлайнером вечера была легендарная британская певица Танита Тикарам, завоевавшая сердца публики своим неповторимым голосом и харизмой.
29 июля хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле блистала на сцене в обществе своих коллег-артистов. Концерт вновь посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.
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