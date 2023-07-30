Patrisha: "Моя бабуля пела песни Булановой и мечтала, что я буду рядом с Вайкуле"

"Я ждала три года, пока была пандемия. Мы сидели, ждали, когда опять будет фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Я уже знала, что я тут буду, как только закончится пандемия. И мы тут встретимся. Я очень благодарна за эту возможность встретить таких классных людей, такие таланты. И самое главное, что все они делают все от сердца. Это самое красивое, что есть в людях. Потому что когда ты любишь то, что ты делаешь, ты в этом сохраняешь человечность", - призналась в беседе с RUS TVNET Patrisha.