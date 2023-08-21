"Проект": Жена главы МЧС причастна к вывозу украинских детей

Мильская причастна к похищению Россией украинских детей

"Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" Мильской также помогал силой вывозить украинских детей в Россию, выяснил "Проект". В октябре 2022 года волонтеры этого центра вместе с МЧС участвовали в вывозе детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в Краснодарский край, о чем рассказывали российские государственные СМИ и сама Мильская.

Среди депортированных таким маршрутом были дети-сироты. По словам директора Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка Херсонской области Владимира Сагайдака, вывоз детей был насильственном. "Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мы понимали, что это рано или поздно случится. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ - соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа", - рассказывал он.

Кроме того, центр Мильской мог быть причастен к вывозу детей из лагеря украинских беженцев "Ромашка" в Ростовской области, пишет "Проект". На одном из фотоотчетов Мильской о поездке туда издание опознало 25 детей, большая часть которых была вывезена из донецкого дошкольного детского дома №1. Многие из этих детей теперь распределены по России.

Мильской и ее семье принадлежат шикарные дома на Рублевке

Внебрачный сын Мильской Андрей Ковальчук владеет земельным участком на Рублевке в коттеджном поселке "Горки-2", в километре от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, выяснил "Проект". Издание оценивает эту недвижимость в 100 млн рублей.