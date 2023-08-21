Выяснили, где самые чистые и грязные пляжи в Латвии

По словам Улме, первоначальные результаты мониторинга показывают значительное положительное влияние системы депозита тары на пляж и прибрежные районы. Также положительный эффект можно наблюдать от запрета пластиковых ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды, так как доля этих отходов значительно снизилась.

"Данные продолжают ухудшаться, несмотря на улучшения в хозяйстовании", - признал Улме, добавив, что необходимы превентивные меры и просвещение общества, особенно школьников.

В 2020 году в ЕС достигнута договоренность о том, что ситуацию на побережье можно оценить как хорошую, если количество отходов на берегу не превышает 20 единиц отходов на 100 метров. Этому показателю не соответствует ни один латвийский пляж.

Самым чистым пляжем в этом году стал пляж в Энгуре Тукумского края, где на 100 м было найдено 49 единиц мусора. За ним следуют Лаучу акменс (53 единицы) и Микельторнис в Вентспилсском крае (55 единиц), далее - пляжи Мазирбе, Сталдзене, Пурциема, Зиемупе, где на 100 метров приходится менее 100 единиц мусора.

Самым загрязненным пляжем в этом году стал пляж Даугавгривы, где на 100 метров было обнаружено 1352 единицы мусора. На пляже Майори в Юрмале на каждые 100 метров приходится 1098 единиц мусора.

В список самых загрязненных входят также Лиепайский пляж (950 ед.), пляж Саулкрасты (890 ед.), пляж Апшуциемса (879 ед.), пляж Каросты в Лиепае (873 ед.).