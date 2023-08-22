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Минобороны о железной дороге Латвии: с военной точки зрения есть большие недостатки

rus.tvnet.lv/LETA
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Железная дорога. Иллюстративное фото.
Железная дорога. Иллюстративное фото. Фото: Publicitātes foto

В настоящее время с точки зрения обороны в латвийской железнодорожной инфраструктуре видны значительные недостатки, говорится в подготовленном Минобороны Национальном плане военной мобильности Латвии.

Железная дорога играла важную роль в контексте военной мобильности с 19-го века и продолжает оставаться одним из основных инструментов перемещения материально-технических средств в 21-м веке.

Эффективность железных дорог при перевозке сыпучих или тяжелых грузов на большие расстояния с этой точки зрения незаменима и будет продолжать играть жизненно важную роль, говорится в документе.

На данный момент, с точки зрения обороны, в латвийской железнодорожной инфраструктуре есть существенные недостатки, возникшие в ходе последней незаконной оккупации и колонизации Латвии, - несовместимость железнодорожной инфраструктуры с западноевропейскими партнерами по ширине колеи.

Продолжающаяся связь системы управления латвийскими железными дорогами и имеющегося у нас подвижного состава с сетью управления железными дорогами России также представляет угрозу безопасности.

Отсутствие связи с Западной Европой существенно замедляет военную мобильность в Балтийском регионе, так как необходимы логистические центры, где грузы перегружаются с одной колеи на другую либо в другие типы наземных транспортных средств.

Этот процесс занимает значительное время, а также может стать объектом саботажа и атак со стороны враждебных Латвии стран. С учетом вышеизложенного происходит постепенная адаптация к стандартам европейской железнодорожной инфраструктуры, например, строительство Rail Baltica.

Этот проект критически важен и вносит существенный вклад в военную мобильность, поскольку он значительно увеличивает способность союзных войск достигать любой точки Латвии в кратчайшие сроки.

Национальный план военной мобильности Латвии должен быть рассмотрен правительством. В настоящее время он находится на стадии согласования.

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