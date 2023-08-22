"Четвертое колесо" и призывы к СЗК: о чем говорят лидеры партий накануне создания нового правительства

Росликов напомнил, что перед выборами СЗК обещал пойти против "Нового Единства" и уверял, что у них будет свой премьер - Айвар Лембергс. Поэтому Росликов призывает СЗК отказаться от сотрудничества с "Новым Единством" и самим сформировать правительство, выполняя тем самым обещания, данные избирателям.

Говоря о том, будет ли "Стабильности!" поддерживать решения будущего правительства, находясь в оппозиции, депутат заявил, что для этого в следующей коалиции не должно быть "Единства". С другими партиями у "Стабильности!" нет столь глубоких разногласий. "Даже с "националистами", если только партия прекратит свою искусственную борьбу с русскими, что является абсолютным идиотизмом, а будет придерживаться программы, что самое главное для Латвии - это экономика", - сказал Росликов.

Кучинскис: если ОС предложат присоединиться к правительству как "четвертому колесу", ответ будет отрицательным

Если "Объединенному списку" (ОС) предложат присоединиться к правительству в качестве "четвертого колеса", то ответ будет отрицательным уже сегодня, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС) в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma.

По мнению ОС, важно, чтобы переговоры о формировании правительства действительно начались "с чистого листа". "Новое Единство" уверяет, что ничего еще не решено и мы не являемся "четвертым колесом". Если же мы как "четвертое колесо", то ответ будет "нет" уже сегодня", - сказал политик.