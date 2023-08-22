Поскольку работа по созданию нового правительства продолжается, президент Эдгар Ринкевич сегодня, 22 августа, продолжит встречи с политическими партиями, представленными в Сейме.
"Четвертое колесо" и призывы к СЗК: о чем говорят лидеры партий накануне создания нового правительства
В Рижском замке в 10:00 Ринкевич встретится с фракцией Национального объединения, в 11:00 - с партией "Прогрессивные", в 13:00 - с партией "Стабильности!", а в 14:00 - с представителями партии "Латвия на первом месте".
В понедельник президент встретился с представителями "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Объединенного списка".
Росликов призвал СЗК выполнять предвыборные обещания и отказаться от сотрудничества с "Новым Единством"
Союз зеленых и крестьян (СЗК) должен выполнять свои предвыборные обещания и отказаться от сотрудничества с "Новым Единством", считает лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов.
В программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma Росликов заявил, что президенту Эдгару Ринкевичу сейчас важно быть в центре внимания и производить хорошее впечатление на избирателей, поэтому "Стабильности!" использует беседу с ним как возможность обсудить "действительно актуальные вещи", такие как коммунальные платежи, цены в магазинах, а также готовность Ринкевича "наконец прекратить выдвигать "Новое Единство".
Партии "Стабильности!" важно не самой быть в правительстве, а чтобы правительство было для людей, заявил Росликов, добавив, что "Новое Единство" в центре правительства не будет означать развитие Латвии.
Росликов напомнил, что перед выборами СЗК обещал пойти против "Нового Единства" и уверял, что у них будет свой премьер - Айвар Лембергс. Поэтому Росликов призывает СЗК отказаться от сотрудничества с "Новым Единством" и самим сформировать правительство, выполняя тем самым обещания, данные избирателям.
Говоря о том, будет ли "Стабильности!" поддерживать решения будущего правительства, находясь в оппозиции, депутат заявил, что для этого в следующей коалиции не должно быть "Единства". С другими партиями у "Стабильности!" нет столь глубоких разногласий. "Даже с "националистами", если только партия прекратит свою искусственную борьбу с русскими, что является абсолютным идиотизмом, а будет придерживаться программы, что самое главное для Латвии - это экономика", - сказал Росликов.
Кучинскис: если ОС предложат присоединиться к правительству как "четвертому колесу", ответ будет отрицательным
Если "Объединенному списку" (ОС) предложат присоединиться к правительству в качестве "четвертого колеса", то ответ будет отрицательным уже сегодня, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС) в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma.
По мнению ОС, важно, чтобы переговоры о формировании правительства действительно начались "с чистого листа". "Новое Единство" уверяет, что ничего еще не решено и мы не являемся "четвертым колесом". Если же мы как "четвертое колесо", то ответ будет "нет" уже сегодня", - сказал политик.
Он указал, что ОС готов работать в Сейме и в другом качестве, то есть в оппозиции. Однако если есть возможность начать переговоры "с чистого листа", то партия видит вещи, которые можно было бы исправить. В то же время ОС серьезно опасается влияния Айвара Лембергса. У ОС нет претензий к депутатам и официальному руководству Союза зеленых и крестьян (СЗК), но ОС не доверяет Лембергсу.
"Прогрессивные" готовы войти в правительство Силини, чтобы заниматься правами человека и экономикой
Если президент Эдгар Ринкевич выдвинет кандидатуру Эвики Силини ("Новое Единство") на пост премьер-министра, то "Прогрессивные" будут готовы присоединиться к возглавляемой ею коалиции при условии, что они будут работать в сферах здравоохранения, прав человека и экономики.
Об этом журналистам после встречи представителей партии с президентом Эдгаром Ринкевичем заявил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.
"Прогрессивные" выступают за крупные инвестиции в здравоохранение для увеличения продолжительности здоровой жизни населения.
Другим важным аспектом являются права человека, в том числе усилия по снижению уровня насилия и нетерпимости, отметил политик. Третий "большой блок" - это устойчивое экономическое развитие и международная конкурентоспособность Латвии.
Домбрава: Нацобъединение не должно поддерживать большинство "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных"
Национальное объединение не видит необходимости поддерживать большинство "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных", которое сформировалось после президентских выборов, заявил депутат этой партии, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава после встречи с Ринкевичем.
Речь идет об идеологических различиях между Нацобъединением и "Прогрессивными", а также о том, что для развития государства будет нехорошо, если Нацобъединение поддержит такую коалицию "только ради участия", сказал политик.
Депутат Европарламента Роберт Зиле (Национальное объединение) заявил, что в отношении выдвижения кандидата в премьер-министры партия соблюдает "демократический принцип", согласно которому "Новое Единство", набравшее наибольшее количество голосов, может формировать правительство.
И Домбрава, и министр обороны Инара Мурниеце заявили, что нынешняя модель правительства является оптимальной, с некоторыми уточнениями, если это необходимо.
Мурниеце сообщила, что принципы формирования правительства обсуждались с президентом "независимо от того, будем мы в этом правительстве или нет".
Галерея: Встреча Ринкевича с представителями партии "Латвия на первом месте"
Бришкенс: "Прогрессивные" готовы искать общие знаменатели и с Нацобъединением
Партия "Прогрессивные" готова "сесть за один стол" со всеми партиями, в том числе с Национальным объединением, чтобы искать общие знаменатели в процессе формирования правительства, заявил председатель фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс после встречи представителей партии с президентом.
Бришкенс заверил, что представители партии открыты к разговору со всеми, в том числе Нацообъединением, чтобы обсуждать идеи, содержание, искать общие знаменатели.
Партия осознает идеологические разногласия с Национальным объединением и готова ради национальных интересов, стабильного правительства отодвинуть эти разногласия на второй план и "хотя бы прислушаться к партнерам".
По словам Бришкенса, оптимальной была бы четырехпартийная коалиция. Самой жизнеспособной он считает коалицию из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Прогрессивных" и "Объединенного списка". При этом партия готова работать и в "более узком" правительстве, заявил политик.
Мурниеце: Нацобъединение считает оптимальным нынешний вариант коалиции
Национальное объединение считает нынешнюю коалиционную модель оптимальной для формирования нового правительства, в то же время понятно, что "возникла новая ситуация", заявила после встречи с Ринкевичем представитель Нацобъединения, министр обороны Инара Мурниеце.
Мурниеце отметила, что с президентом обсуждались принципы формирования нового правительства и работа, которую предстоит проделать. Политики Нацобъединения подчеркнули приоритет национальной безопасности, в том числе строительство инфраструктуры на границах с Россией и Беларусью.
С министром экономики Илзе Индриксоне обсуждались также вопросы экономического роста и регионального развития.
Меньгелсоне готова быть министром и в следующем правительстве
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне готова продолжать эту работу и в новом правительстве.
В программе TV3 900 sekundes она заявила, что в отрасли начата большая работа и важные реформы. Поэтому, если будет приглашение, она сможет отозваться на него и продолжить начатую работу и в новом правительстве.
Меньгелсоне не является членом какой-либо партии, но была выдвинута на эту должность "Объединенным списком". Вступать в какую-либо партию она по-прежнему не планирует.
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