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Росликов призвал СЗК отказаться от сотрудничества с "Новым Единством"

rus.tvnet.lv/LETA
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Председатель правления партии "Стабильности!" Алексей Росликов на мероприятии политической силы 13 августа 2023 года
Председатель правления партии "Стабильности!" Алексей Росликов на мероприятии политической силы 13 августа 2023 года Фото: Zane Bitere/LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) должен выполнять свои предвыборные обещания и отказаться от сотрудничества с "Новым Единством", считает лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов.

В программе LTV Rīta panorāma Росликов заявил, что президенту Эдгару Ринкевичу сейчас важно быть в центре внимания и производить хорошее впечатление на избирателей, поэтому "Стабильности!" использует разговор с ним как возможность обсудить "действительно актуальные вещи", такие как коммунальные платежи, цены в магазинах, а также готовность Ринкевича "наконец прекратить выдвигать "Новое Единство"".

Партии "Стабильности!" важно не самой быть в правительстве, а чтобы правительство было для людей, заявил Росликов, добавив, что "Новое Единство" в центре правительства не будет означать развитие Латвии.

Росликов напомнил, что перед выборами СЗК обещала пойти против "Нового Единства" и что у СЗК будет свой премьер - Айвар Лембергс. Поэтому Росликов призывает СЗК отказаться от сотрудничества с "Новым Единством" и самим сформировать правительство, выполняя тем самым обещания, данные избирателям.

Говоря о том, будет ли "Стабильности!" поддерживать решения будущего правительства, находясь в оппозиции, депутат заявил, что для этого в следующей коалиции не должно быть "Единства". С другими партиями у "Стабильности!" нет столь глубоких разногласий. "Даже с националистами, если только партия прекратит свою искусственную борьбу с русскими, что является абсолютным идиотизмом, а будет придерживается программы, что самое главное для Латвии - это экономика", - сказал Росликов.

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