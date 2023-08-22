Крупнейшие месторождения серебра в России, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке, могли полностью перейти под контроль Китая.
Крупнейшие месторождения серебра в России могут перейти под контроль Китая
Китайские инвесторы заинтересованы в приобретении активов крупнейшего российского производителя серебра "Полиметалл", заявил в интервью Financial Times глава компании Виталий Несис.
"Полиметалл" управляет предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. В августе компания объявила о переезде в Казахстан и планах полностью отказаться от российского бизнеса. Речь идет о восьми участках добычи серебра, которые обеспечивают три четверти годового объема добычи компании.
По словам Несиса, на эти активы претендуют и китайские покупатели. При этом предприниматель не назвал конкретных компаний. Он добавил, что сделка "неизбежно состоится со скидкой", что не будет иметь катастрофических последствий. "Я считаю, что "Полиметалл" сможет получить значительную выгоду от продажи", - сказал Несис.
Деньги, вырученные от продажи "Полиметалла", компания инвестирует в компанию в Казахстане, что в прошлом году позволило предприятию обеспечить половину чистой прибыли и денежного потока. Сделка требует одобрения российского правительства, и Несис считает, что Москва не захочет национализировать активы "Полиметалла", как это было в случае с Carlsberg и Danone.
Помимо интереса китайских инвесторов к активам "Полиметалла", на них претендуют и российские компании. Среди них крупнейшая золотодобывающее предприятие "Полюс", которое до войны принадлежало семье дагестанского сенатора Сулеймана Керимова. Среди претендентов также "Уральская горно-металлургическая компания" и "Селигдар" Владислава Свиблова, а также бывший бизнес-партнер Романа Абрамовича Иван Кулаков.
Однако проведению сделки могут грозить проблемв. Каждый из российских претендентов хочет купить наиболее интересные активы, а не весь бизнес, в то время как китайцы проявляют интерес к полному поглощению компании.
Указано, что 19 мая Минфин США включил в санкционный список основное структурное подразделение "Полиметалла" в России. Основная компания - Polymetal International в санкционные списки не входит.
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