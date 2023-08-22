Крупнейшие месторождения серебра в России могут перейти под контроль Китая

Китайские инвесторы заинтересованы в приобретении активов крупнейшего российского производителя серебра "Полиметалл", заявил в интервью Financial Times глава компании Виталий Несис.

"Полиметалл" управляет предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. В августе компания объявила о переезде в Казахстан и планах полностью отказаться от российского бизнеса. Речь идет о восьми участках добычи серебра, которые обеспечивают три четверти годового объема добычи компании.

По словам Несиса, на эти активы претендуют и китайские покупатели. При этом предприниматель не назвал конкретных компаний. Он добавил, что сделка "неизбежно состоится со скидкой", что не будет иметь катастрофических последствий. "Я считаю, что "Полиметалл" сможет получить значительную выгоду от продажи", - сказал Несис.