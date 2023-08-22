Рианна и A$AP Rocky стали родителями во второй раз

По данным СМИ, малыш родился в Лос-Анджелесе, США. Его имя неизвестно, но TMZ сообщает, что оно начинается на букву R, как у его старшего брата.

Напомним, в мае прошлого года у знаменитой пары родился первенец, которого назвали RZA Ательстон Майерс. Очевидно, родители вдохновились псевдонимом RZA, под которым известен музыкальный продюсер и лидер американской хип-хоп-группы 90-х годов Wu-Tang Clan Роберт Фицджеральд Диггз. С другой стороны, второе имя было дано в честь отца - настоящее имя рэпера A$AP Rocky - Раким Ательстон Майерс.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky впервые появились в 2020 году. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. В 2021-м они заявили о своих отношениях.