Видео ⟩ В Йоханнесбурге начинается саммит БРИКС: Россию вместо Путина представляет Лавров

По мнению аналитиков, особые надежды на саммит возлагает Россия, так как после вторжения в Украину она оказалась в международной изоляции и остро нуждается в новых союзниках.

Впервые за 10 лет на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС, поскольку о желании присоединиться к блоку заявили еще несколько стран. На саммит приглашены около 40 глав государств, половина из которых изъявили желание присоединиться к блоку. Среди потенциальных кандидатов - Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще с десяток стран, сообщает телекомпания BBC.

"Если мы расширим блок БРИКС, чтобы обеспечить долю мирового валового внутреннего продукта, сравнимую с долей G7, наш коллективный голос будет громче", - описал цель расширения БРИКС анонимный китайский чиновник в интервью Financial Times.

Как сообщалось, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Поскольку ЮАР является членом МУС, власти страны обязаны задержать Путина, если он приедет в страну.

"По обоюдному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, а представлять РФ будет министр иностранных дел [Сергей] Лавров", - сказал пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы еще в июле.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге пройдет с 22 по 24 августа.

Галерея: Саммит БРИКС