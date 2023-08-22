Во вторник, 22 августа, в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге начался саммит БРИКС пяти крупнейших развивающихся стран - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Главы государств, за исключением российского диктатора Владимира Путина, который не будет очно участвовать в саммите, встречаются друг с другом впервые после пандемии Covid-19, сообщают зарубежные СМИ.
Видео ⟩ В Йоханнесбурге начинается саммит БРИКС: Россию вместо Путина представляет Лавров
По мнению аналитиков, особые надежды на саммит возлагает Россия, так как после вторжения в Украину она оказалась в международной изоляции и остро нуждается в новых союзниках.
Впервые за 10 лет на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС, поскольку о желании присоединиться к блоку заявили еще несколько стран. На саммит приглашены около 40 глав государств, половина из которых изъявили желание присоединиться к блоку. Среди потенциальных кандидатов - Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще с десяток стран, сообщает телекомпания BBC.
"Если мы расширим блок БРИКС, чтобы обеспечить долю мирового валового внутреннего продукта, сравнимую с долей G7, наш коллективный голос будет громче", - описал цель расширения БРИКС анонимный китайский чиновник в интервью Financial Times.
Как сообщалось, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Поскольку ЮАР является членом МУС, власти страны обязаны задержать Путина, если он приедет в страну.
"По обоюдному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, а представлять РФ будет министр иностранных дел [Сергей] Лавров", - сказал пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы еще в июле.
Instead of #Putin, Sergei #Lavrov arrived to the #BRICS summit. pic.twitter.com/K5YuEsxQZ1— NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2023
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге пройдет с 22 по 24 августа.
Галерея: Саммит БРИКС
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