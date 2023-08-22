Пограничники вновь применили оружие при задержании иммигрантов

В воскресенье, 20 августа, были задержаны пятеро мужчин, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу.

Во время контроля границы пограничники заметили в Силенской волости признаки незаконного пересечения границы. К поискам нарушителей был привлечен кинолог со служебной собакой.

В окрестностях Силене пограничники заметили четверых граждан Конго и одного гражданина Сенегала. Мужчины не подчинились требованиям пограничников и попытались скрыться. Для их задержания пограничникам пришлось применить служебное оружие, произведя предупредительные выстрелы в воздух.

Нарушители в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной усиленной системой охраны границы, возвращены в страну, с территории которой они пытались попасть в Латвию.

В этом году пресечены попытки 6134 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, 292 человека были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

​В прошлом году предотвращено 5286 случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек пустили в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года в нескольких приграничных самоуправлениях действует усиленный режим охраны границы.

Принимая во внимание быстро растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная служба для усиления охраны внешней границы мобилизовала дополнительных дежурных пограничников. Пограничники также запросили дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

На 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой также будет дана оценка ситуации на границе с Беларусью.

Латвия, Литва, Эстония и Польша также обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.