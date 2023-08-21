Нарушители границы стали агрессивнее; пограничнику пришлось сделать предупредительный выстрел

В ночь на понедельник и утром границу Латвии со стороны Беларуси незаконно пытались пересечь 35 мигрантов, рассказал в интервью передаче "900 секунд" Латвийского телевидения начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс, сообщает агентство LETA.
По его словам, нелегальным мигрантам помогают белорусские пограничники, которые сопровождают их и даже повреждают инфраструктуру границы. Есть и риск того, что власти Беларуси могут попытаться устроить провокацию, сконцентрировав в одном месте большее число - до нескольких сотен - нарушителей.
В последнее время нарушители границы стали гораздо агрессивнее, они не подчиняются требованиям пограничников и бегут.
В воскресенье произошел случай, когда пограничникам пришлось пускать в дело оружие и произвести предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, сообщил Пуятс.
Географическое происхождение нарушителей границы очень широко. Если раньше это в основном были граждане Ирака, то теперь много жителей Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран.
Именно индийцы и бенгальцы настроены агрессивнее всего.
Глава Госпогранохраны указал, что в данный момент ситуацию контролирует МВД, однако придется привлечь вооруженные силы, если нарушители начнут использовать вооружение.
В то время он признал, что пограничники уже сейчас хорошо вооружены, в том числе и автоматическим оружием.
За прошедшие трое суток Государственная погранохраны предотвратила попытки 74 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
Всего в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы удержаны 6027 человек, а из гуманных соображений в Латвии приняты 292 человека.
В прошлом году незаконно пересечь границу пытались 5286 человек, в свою очередь 217 человек были пропущены из гуманных соображений.
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