Нарушители границы стали агрессивнее; пограничнику пришлось сделать предупредительный выстрел

По его словам, нелегальным мигрантам помогают белорусские пограничники, которые сопровождают их и даже повреждают инфраструктуру границы. Есть и риск того, что власти Беларуси могут попытаться устроить провокацию, сконцентрировав в одном месте большее число - до нескольких сотен - нарушителей.

В последнее время нарушители границы стали гораздо агрессивнее, они не подчиняются требованиям пограничников и бегут.

В воскресенье произошел случай, когда пограничникам пришлось пускать в дело оружие и произвести предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, сообщил Пуятс.

Географическое происхождение нарушителей границы очень широко. Если раньше это в основном были граждане Ирака, то теперь много жителей Индии, Бангладеш, Мадагаскара и африканских стран.

Именно индийцы и бенгальцы настроены агрессивнее всего.

Глава Госпогранохраны указал, что в данный момент ситуацию контролирует МВД, однако придется привлечь вооруженные силы, если нарушители начнут использовать вооружение.

В то время он признал, что пограничники уже сейчас хорошо вооружены, в том числе и автоматическим оружием.

За прошедшие трое суток Государственная погранохраны предотвратила попытки 74 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы удержаны 6027 человек, а из гуманных соображений в Латвии приняты 292 человека.

В прошлом году незаконно пересечь границу пытались 5286 человек, в свою очередь 217 человек были пропущены из гуманных соображений.