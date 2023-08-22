Серьезно больная Лайла приехала в Латвию, чтобы встретить своих близких

Лайла родилась преждевременно, когда ее мама была на 23-й неделе беременности, с рядом серьезных проблем со здоровьем. Вопреки прогнозам врачей, в июне этого года девочка отпраздновала свой второй день рождения и теперь отправилась в смелое путешествие к родственникам, живущим в Лиепае, сообщают британские СМИ.
Отважная маленькая девочка, с рождения борющаяся с серьезными проблемами со здоровьем, совершила впечатляющее - почти в 5000 километров - путешествие по Европе, чтобы впервые встретиться со своими близкими в Латвии.
Двухлетняя Лайла живет с семьей в пригороде Бирмингема. Когда девочка родилась всего на 23-й неделе беременности, врачи не надеялись, что она выживет.
Но в июне этого года Лайла отпраздновала свой второй день рождения.
Мать девочки Лига решила вместе с ребенком навестить родственников в Латвии. В интервью изданию Birmigham Live Лига не стала скрывать, что это "может быть единственный раз, когда мы можем это сделать".
Лайле запрещено летать на самолете, потому что у девочки диагностировали детский церебральный паралич, микроцефалию, эпилепсию и другие серьезные проблемы со здоровьем.
В том, чтобы родные смогли встретиться, семье помогает Программа поддержки мобильности Британского семейного фонда, которая бесплатно сдает в аренду автомобили семьям с очень больными детьми.
Мать девочки говорит, что машина очень удобна для поездок к врачам и перевозки специального медицинского оборудования.
Она также будет использована для поездки в Латвию, чтобы в первый и, возможно, единственный раз познакомить Лайлу с ее родственниками.
"Придется проехать через семь стран", - говорит мама девочки.
"Это будет путешествие протяженностью более 3000 миль (около 5000 километров), но оно того стоит, ведь Лайла впервые встретится со своими бабушками, дедушками, тетями, дядями и двоюродными братьями.
Лайле не разрешают летать по состоянию здоровья, так что это может быть ее единственный шанс встретиться с родственниками", - сказала Лига.
Она поблагодарила фонд, предоставивший семье бесплатный автомобиль, и отметила, что машина намного облегчила им жизнь.
"Автомобиль сделал нашу жизнь намного лучше. Это позволяет нам безопасно транспортировать Лайлу во многие больницы, некоторые из которых находятся в Лондоне", - пояснила Лига.
Автомобиль достаточно просторный, чтобы вместить все необходимое Лайле медицинское оборудование, а также он оснащен специализированным детским креслом для девочки.
Хотя Лайла - мужественный борец и упорно сопротивляется мрачным прогнозам врачей, жизнь ее будет недолгой. Поэтому этот путь для Лайлы и ее семьи - особенный.
Мама, которую сопровождает ее старший сын, рассказывает: "У моей Лайлы огромный список лекарств, и она посещает множество различных медицинских специалистов. В прошлом году мы 307 раз побывали в больнице".
"Раньше я работала инженером, а затем начала свой собственный бизнес, но мне пришлось бросить работу, чтобы заботиться о Лайле круглосуточно семь дней в неделю.
Когда она родилась, мы провели в больнице пять месяцев, было очень тяжело. Это означало, что у меня внезапно не стало дохода, я не могла позволить себе даже техосмотр нашей старой машины.
Учитывая все потребности Лайлы в лечении и медицинском оборудовании, я не представляла, как буду доставлять ее в больницу и обратно домой, поэтому я просто не могла поверить, когда узнала, что существует благотворительная организация, которая может предложить таким семьям, как мы, бесплатный автомобиль", - делится мама девочки.
Путешествие Лайлы из Бирмингема в Лиепаю, где живет ее бабушка, длилось несколько дней.
В Instagram мама Лайлы рассказала, что 20 августа семья выехала из Бирмингема, переправилась на пароме из Дувра в Дюнкерк, затем проехала через Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию, после чего переправилась на пароме из Германии в Лиепаю.
"Лайла - особенная. Она помогает мне взглянуть на жизнь с новой стороны. Лайла здесь для того, чтобы дарить и распространять любовь", - добавляет Лига.
"Отказ от работы и университета ради того, чтобы заботиться о ней, преподал мне важные жизненные уроки. Я стала сильнее, и мелкие проблемы уже не могут так легко повлиять на меня", - заключает мама.
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