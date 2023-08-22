Серьезно больная Лайла приехала в Латвию, чтобы встретить своих близких

Когда она родилась, мы провели в больнице пять месяцев, было очень тяжело. Это означало, что у меня внезапно не стало дохода, я не могла позволить себе даже техосмотр нашей старой машины.

Учитывая все потребности Лайлы в лечении и медицинском оборудовании, я не представляла, как буду доставлять ее в больницу и обратно домой, поэтому я просто не могла поверить, когда узнала, что существует благотворительная организация, которая может предложить таким семьям, как мы, бесплатный автомобиль", - делится мама девочки.

Путешествие Лайлы из Бирмингема в Лиепаю, где живет ее бабушка, длилось несколько дней.

В Instagram мама Лайлы рассказала, что 20 августа семья выехала из Бирмингема, переправилась на пароме из Дувра в Дюнкерк, затем проехала через Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию, после чего переправилась на пароме из Германии в Лиепаю.

"Лайла - особенная. Она помогает мне взглянуть на жизнь с новой стороны. Лайла здесь для того, чтобы дарить и распространять любовь", - добавляет Лига.

"Отказ от работы и университета ради того, чтобы заботиться о ней, преподал мне важные жизненные уроки. Я стала сильнее, и мелкие проблемы уже не могут так легко повлиять на меня", - заключает мама.