Видео ⟩ Новый налет дронов на Москву - беспилотник попал в небоскреб

Два летевших в сторону Москвы беспилотника были сбиты средствами ПВО в Московской области. Третий дрон потерял управление, но врезался в здание небоскреба Москва-Сити. Об это сообщает Министерство обороны России.
"Два из атаковавших столицу украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", - заявило Министерство обороны России.
По сведениям Telegram-канала Mash, дрон попал в недостроенный жилой небоскреб One Tower и повредил около 100 кв. м. фасада. Пострадавших, по официальной информации, нет.
Украина официально не признает, что ее дроны атакуют Москву. Эти атаки происходят уже несколько ночей подряд.
Галерея: Атака дронов на Москву
По району небоскребов Москва-Сити дроны бьют уже в четвертый раз. Ранее сообщалось, что 30 июля и 1 августа, дроны прилетели в один и тот же небоскреб, в котором расположены два российских министерства.
Третий удар дрона в район Москва-Сити произошел в ночь на 18 августа: дрон или, по версии московских властей, обломки сбитого дрона упали на территории Экспоцентра рядом с небоскребами.
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