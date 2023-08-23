Видео ⟩ Новый налет дронов на Москву - беспилотник попал в небоскреб

"Два из атаковавших столицу украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити", - заявило Министерство обороны России.

По сведениям Telegram-канала Mash, дрон попал в недостроенный жилой небоскреб One Tower и повредил около 100 кв. м. фасада. Пострадавших, по официальной информации, нет.

Украина официально не признает, что ее дроны атакуют Москву. Эти атаки происходят уже несколько ночей подряд.

Галерея: Атака дронов на Москву

По району небоскребов Москва-Сити дроны бьют уже в четвертый раз. Ранее сообщалось, что 30 июля и 1 августа, дроны прилетели в один и тот же небоскреб, в котором расположены два российских министерства.

Третий удар дрона в район Москва-Сити произошел в ночь на 18 августа: дрон или, по версии московских властей, обломки сбитого дрона упали на территории Экспоцентра рядом с небоскребами.