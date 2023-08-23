Фото ⟩ Действительно по часам: запечатлено, как быстро растет подосиновик

Растут не по дням, а по часам - это выражение идеально подходит грибам. По правде говоря, все грибы растут с разной скоростью, но один из них действительно очень быстр. Любитель природы Юрис Смалинскис запечатлел скорость роста подосиновика на потрясающих фотографиях.