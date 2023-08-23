Кариньш: ориентированные на Запад партии должны найти способ сработаться

Он сообщил, что в настоящее время между партиями ведутся неформальные консультации, а серьезные дискуссии начнутся после того, как президент Эдгар Ринкевич назовет кандидата на пост премьер-министра.

Неофициальные переговоры с каждой партией по отдельности были очень позитивными, но "Новое Единство" заинтересовано в создании как можно более широкой коалиции. Пока неясно, удастся ли это сделать.

Кариньш убежден, что партии, придерживающиеся западных взглядов, должны найти способ сработаться.

В основном неопределенность на переговорах в настоящее время связана с "красными линиями", установленными некоторыми партиями.

Кариньш отметил, что для "Нового Единства" очень важны такие вопросы, как Стамбульская конвенция и регулирование партнерских отношений. Ранее, когда партнерам по коалиции предлагалось заключить соглашение о предстоящих задачах, эти вопросы не акцентировались, так как премьер был готов пойти на компромисс. Сейчас сложилась новая ситуация, и "теперь это нужно акцентировать", сказал Кариньш.

Отвечая на вопрос, какую партию нужно включить в коалицию, если Нацобъединение и "Прогрессивные" так и не смогут найти общий язык, Кариньш отметил, что для осуществления более широкой социальной программы, возможно, нужно смотреть в сторону сотрудничества с "Прогрессивными", если Нацобъединение будет настаивать на выборе между ними и этой партией. "Но лучше всего было бы найти возможность работать всем вместе", - сказал Кариньш.