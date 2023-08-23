В Риге закрывается знаменитый ресторан Čarlstons

"Дорогие гости и партнеры по сотрудничеству! С сожалением и горечью сообщаем, что ресторан Čarlstons прекращает свою работу. Последним днем ресторана станет 3 сентября", - говорится в сообщении.

Ресторан благодарит гостей и партнеров за оказанное доверие.

Напомним, 16 августа о своем закрытии сообщил ресторан итальянской кухни Monterosso, который находится в Старой Риге на улице Вальню, 9.

Ранее ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем, также сообщил, что закроет свои двери 26 августа этого года.