Министерство: в новом учебном году будет не хватать 3% необходимых учителей

В новом учебном году будет не хватать более 3% необходимых учителей, заявила на пресс-конференции в связи с началом нового учебного года руководитель департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Эдите Канавиня.
По данным министерства, в 2023/2024 учебном году в муниципальных и частных образовательных учреждениях будут работать 25 986 учителей.
Канавиня подтвердила, что министерство в сотрудничестве с самоуправлениями ищет решения, как создать предложение, которое привлечет молодых педагогов.
В качестве возможных решений министерство видит более активную роль самоуправлений, например, предоставление транспортных компенсаций, служебных квартир, поддержку семей молодых специалистов.
Также увеличено количество бюджетных мест по педагогике, особенно по предметам STEM. Планируется погашать учебный или студенческий кредит для тех учителей, которые проработали как минимум полный 2023 год и продолжают работать в школе, а также ввести стипендии в размере 300 евро по учебным программам в области STEM, языков ЕС, латышского языка и литературы.
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