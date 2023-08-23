Министерство: в новом учебном году будет не хватать 3% необходимых учителей

По данным министерства, в 2023/2024 учебном году в муниципальных и частных образовательных учреждениях будут работать 25 986 учителей.

Также увеличено количество бюджетных мест по педагогике, особенно по предметам STEM. Планируется погашать учебный или студенческий кредит для тех учителей, которые проработали как минимум полный 2023 год и продолжают работать в школе, а также ввести стипендии в размере 300 евро по учебным программам в области STEM, языков ЕС, латышского языка и литературы.