В Литве отдельным группам жителей думают запретить поездки в РФ и Беларусь

Как сообщил на пресс-конференции после заседания Комиссии в среду руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас, такие ограничения предполагается наложить не только на государственных служащих, военнослужащих и должностных лиц, но и на лиц, имеющих разрешение на работу с секретной информацией.

"Вторым вопросом Комиссии по национальной безопасности было рассмотрение возможности ограничения поездок государственных служащих, должностных лиц и военнослужащих в Россию и Беларусь в связи с теми рисками, которым, как мы видим, подвергаются наши граждане как при пересечении границы, так и после этого во время пребывания в этих странах", - сказал Виткаускас.

"Мы провели достаточно подробную и открытую дискуссию и решили усовершенствовать наше правовое регламентирование и не ограничивать ее только должностными лицами, госслужащими и военнослужащими, которые имеют право работать с секретной информацией, а посмотреть несколько шире", - сказал он.

По мнению руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями, эти люди являются "весьма привлекательными мишенями для спецслужб".