В Литве отдельным группам жителей думают запретить поездки в РФ и Беларусь

В целях безопасности Комиссия по национальной безопасности рассматривает возможность запретить некоторым гражданам Литвы поездки в Россию и Беларусь.
Как сообщил на пресс-конференции после заседания Комиссии в среду руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас, такие ограничения предполагается наложить не только на государственных служащих, военнослужащих и должностных лиц, но и на лиц, имеющих разрешение на работу с секретной информацией.
"Вторым вопросом Комиссии по национальной безопасности было рассмотрение возможности ограничения поездок государственных служащих, должностных лиц и военнослужащих в Россию и Беларусь в связи с теми рисками, которым, как мы видим, подвергаются наши граждане как при пересечении границы, так и после этого во время пребывания в этих странах", - сказал Виткаускас.
"Мы провели достаточно подробную и открытую дискуссию и решили усовершенствовать наше правовое регламентирование и не ограничивать ее только должностными лицами, госслужащими и военнослужащими, которые имеют право работать с секретной информацией, а посмотреть несколько шире", - сказал он.
По мнению руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями, эти люди являются "весьма привлекательными мишенями для спецслужб".
По его данным, в Литве около 20 тыс. человек имеют разрешение на работу с секретной или совершенно секретной информацией, из них только несколько десятков выезжают в Беларусь или Россию.
Он сказал, что запрет будет осуществляться путем введения санкций против тех, кто его не соблюдает.
В настоящее время рассматривается предложение о внесении изменений в закон "О государственной тайне", предусматривающих возможность отзыва разрешения на работу с секретными сведениями, если человек выезжал в Россию или Беларусь без разрешения руководителя учреждения.
"Это будет отзыв разрешения и автоматическая потеря работы", - пояснил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями.
Комиссия по национальной безопасности должна обсудить доработанный проект в сентябре.
По данным Виткаускаса, в этом году в Беларусь ездили 255 тыс. человек. В прошлом году - 430 тыс.
Департамент государственной безопасности неоднократно рекомендовал литовцам избегать поездок как в Беларусь, так и в Россию, ссылаясь на участившиеся в последние годы случаи вербовки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!