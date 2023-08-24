Опасна ли сбрасываемая в Тихий океан радиоактивная вода с АЭС "Фукусима-1"?

Как происходит предварительная очистка сбрасываемой в океан воды

Перед сбросом грунтовые воды и загрязненная вода, охлаждавшая реакторы, проходят через систему фильтров ALPS (Advanced Liquid Processing System), которая способна отделить 62 радионуклида за исключением трития - радиоактивного изотопа водорода.

Поэтому компания Tepco планирует сбрасываемую воду разбавлять до такой степени, чтобы концентрация трития снизилась примерно до 1500 беккерелей на литр, что в семь раз меньше допустимой концентрации, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды. Если после фильтрации концентрация трития окажется слишком высокой, процесс очистки будет повторен, клятвенно заверяют в Tepco.

Насколько опасен тритий

Оставшийся тритий является радиоактивным изотопом водорода. Хотя он и радиоактивен, но далеко не так опасен, как цезий-137 или стронций-90. Это объясняется тем, что от трития идет сравнительно мягкое бета-излучение, и даже пластиковой пленки или человеческой кожи достаточно, чтобы защититься от большей его части.

Поэтому, по мнению радиоэколога профессора Георга Штайнхаузера (Georg Steinhauser), сброс в океан воды с радиоактивным тритием - наилучшее и наиболее безопасное решение в данном случае. В 2013 году Штайнхаузеру удалось самостоятельно взять пробы в районе разрушенной АЭС "Фукусима-1". Через год он стал приглашенным профессором Фукусимского университета, а в настоящее время работает в Венском технологическом университете.