Мед и цветочная пыльца: как закалить иммунитет перед сезоном осенних простуд

"Мед будет действенным подспорьем как в укреплении иммунитета, так и в периоды, когда поразило одно из осенних вирусных заболеваний, характеризующееся болью в горле и кашлем. Мед поможет бороться с воспалением, уменьшит отек и боль в горле, а его густая и липкая консистенция создаст защитный слой на стенках горла. Если вы страдаете от сильного кашля, рекомендуется съесть две чайные ложки меда, который также можно растворить в лечебных травяных отварах, таких как липовый, тысячелистник, исландский лишайник или чай из шиповника, которые, как и мед, могут улучшить самочувствие. на случай простуды.

Ежедневно рекомендуется принимать не более пяти чайных ложек меда, то есть около 25 граммов в день, иначе будет превышена рекомендуемая норма сахара. Для укрепления иммунитета в перетертую клюкву или бруснику также можно добавить мед, растереть вместе с лимоном и имбирем и добавить немного чеснока. Такую смесь при правильном хранении можно съедать по одной ложке в день", - рассказывает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

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