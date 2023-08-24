Мед и цветочная пыльца: как закалить иммунитет перед сезоном осенних простуд

В конце лета, когда воздух все чаще наполняется характерной осенней прохладой, самое время позаботиться о способности организма противостоять различным вирусам и заболеваниям. Одним из ценнейших натуральных продуктов для укрепления иммунитета является мед - это лакомство, приготовленное пчелами, издавна известно своими целебными свойствами и будет полезно не только как полезный перекус, но и как действенный помощник в борьбе с простудными и другими проблемами со здоровьем.
Каково положительное влияние меда, прополиса и других продуктов пчелиного происхождения на здоровье, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Желтое золото мeд - для здоровья и красоты
Мед - это натуральный подсластитель, который пчелы производят из собранного нектара цветов - для приготовления одного килограмма меда пчелы совершают около 25 тысяч путешествий. Тип и состав мeда зависят от ряда различных факторов, таких как климатические условия и нектар, используемый при приготовлении мeда, всего можно выделить более 300 различных видов мeда с разным цветом, вкусом и запахом. Мед содержит значительное количество углеводов, таких как глюкоза и фруктоза, витамины группы В, витамины С, Е, А, Н и К, ферменты, марганец, железо и другие ценные вещества, а также мед является богатым источником аминокислот и антиоксидантов.
Благодаря ценному составу мед веками использовался не только в медицине, но и в косметических целях. Мед способен улучшать работу пищеварительного тракта и печени, нормализовать сердечную деятельность и артериальное давление, а содержащийся в меде натуральный сахар дает организму быструю энергетическую подзарядку, служа, таким образом, отличной заменой искусственного сахара. Мед обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают уменьшить боль и отек, а также он обеспечивает организм богатой дозой антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, защищают клетки организма, улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет. В косметологии мед широко используется как для ухода за кожей, так и для волос, его можно найти в составе различных пилингов и скрабов, а также его можно использовать для различных процедур, например массажа.
"Мед будет действенным подспорьем как в укреплении иммунитета, так и в периоды, когда поразило одно из осенних вирусных заболеваний, характеризующееся болью в горле и кашлем. Мед поможет бороться с воспалением, уменьшит отек и боль в горле, а его густая и липкая консистенция создаст защитный слой на стенках горла. Если вы страдаете от сильного кашля, рекомендуется съесть две чайные ложки меда, который также можно растворить в лечебных травяных отварах, таких как липовый, тысячелистник, исландский лишайник или чай из шиповника, которые, как и мед, могут улучшить самочувствие. на случай простуды.
Ежедневно рекомендуется принимать не более пяти чайных ложек меда, то есть около 25 граммов в день, иначе будет превышена рекомендуемая норма сахара. Для укрепления иммунитета в перетертую клюкву или бруснику также можно добавить мед, растереть вместе с лимоном и имбирем и добавить немного чеснока. Такую смесь при правильном хранении можно съедать по одной ложке в день", - рассказывает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Самая ценная природная пищевая добавка - цветочная пыльца и перга
Цветочная пыльца - это мужская часть растений, которая визуально напоминает мелкий порошок. Собирая их, пчелы добавляют к пыльце нектар и создают мелкие пыльцевые зерна, которые относят в улей и используют для приготовления перги. Как и пыльца, перга содержит более 50 различных компонентов, благотворно влияющих на здоровье человека и полезных для профилактики заболеваний. Пыльца содержит минералы, такие как натрий, калий, магний, цинк и фосфор, белки, витамины - витамины А, В, С, Е и К - ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, антиоксиданты и множество других ценных веществ, а также богатые состав пыльцы обеспечивает им широкое применение. Пыльца улучшает обмен веществ, работу эндокринной системы и желудка, нормализует сон и аппетит, дает энергию, снимает симптомы хронических заболеваний и способствует восстановлению организма после травм и болезней. Пыльца и перга также очень рекомендуются для укрепления иммунитета, что помогает избежать как простуды, так и других проблем со здоровьем.
"Цветочную пыльцу можно использовать только курсом - около полутора месяцев, а если пыльцу раньше не применяли, то начинать постепенно. Конец лета - самое время укрепить защитные силы организма, подготовившись таким образом к грядущим осенним холодам. Оптимальная доза пыльцы составляет около 2,5-5 грамм, или две чайные ложки в день. Их можно употреблять как в чистом виде, так и в смеси с медом. Следует отметить, что перед применением пыльцы рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом - при некоторых заболеваниях, например, сахарном диабете, применять их не рекомендуется. Также их нельзя принимать вечером, перед сном и не превышать рекомендуемую суточную дозу", - напоминает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Прополис в борьбе с бактериями и вирусами
Прополис, также известный как пчелиный клей, представляет собой вещество, которое пчелы производят из пыльцы растений и смолы, используя его для герметизации стенок и зазоров улья. Как и другие продукты пчеловодства, прополис богат различными витаминами, минералами, аминокислотами и антиоксидантами, обладает антибактериальным, обезболивающим и противовирусным действием, прополис замедляет воспалительные процессы и отеки, укрепляет иммунитет и эффективно борется с бактериями и вирусами.
Продукты, содержащие прополис, используются для облегчения симптомов заболеваний органов дыхания, носа, горла и ушей, кожных заболеваний и болезней пищеварительного тракта, а также других проблем со здоровьем.
В аптеке можно купить содержащие прополис капсулы и пастилки, сиропы, мази и другие препараты. Ингаляции с маслом прополиса будут полезны для профилактики простудных заболеваний. При приобретении препаратов прополиса необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом, а также внимательно ознакомиться с их инструкцией по применению.
Будьте осторожны при употреблении продуктов пчеловодства
"При употреблении меда, пыльцы и других продуктов пчеловодства следует тщательно оценивать состояние своего здоровья, обращая внимание как на историю болезней, так и на реакцию организма на новый продукт. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Некоторые люди склонны к аллергическим реакциям на вещества, содержащиеся в продуктах пчеловодства, которые могут проявляться в виде головокружения, тошноты, одышки, учащенного сердцебиения, повышенного потоотделения и одышки, в то время как кремы и мази, содержащие прополис, иногда могут вызывать на коже аллергическую реакцию.
Также следует отметить, что мeд ни в коем случае нельзя давать детям до года - хотя содержащиеся в нeм бактерии не могут нанести вреда детям более старшего возраста и взрослым, они могут отрицательно сказаться на здоровье младенца. Наконец, при укреплении иммунитета нельзя забывать об основах - главное условие иммунитета - здоровое и сбалансированное питание, регулярный сон и физические нагрузки, а также забота об эмоциональном благополучии. Ежедневно необходимо ограничивать стрессы и пить достаточно жидкости", - указывает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
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