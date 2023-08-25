Пригожину принадлежал криптокошелек на сумму в несколько миллиардов долларов

По данным нескольких порталов с данными криптовалют, в период 2016-2017 годов у Пригожина было около 100 000 биткоинов (что по нынешнему курсу составляет 2,6 млрд долларов).

Если доступ к криптовалютным кошелькам был только у Пригожина, то это навсегда сделает недоступным огромное количество биткоинов. Отмечается, что в четверг курс биткоина колебался от 25 800 до 26 800 долларов, а в конце дня стоимость криптовалюты составила 26 450 долларов.

Напомним, в среду вечером в Тверской области России упал частный самолет Пригожина Embraer. Погибли все десять человек, находившиеся на борту: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров были Пригожин и несколько командиров ЧВК "Вагнер".