Министр обороны Литвы: наемники "Вагнера" уходят из Беларуси в Россию

В пятницу он назвал ситуацию с безопасностью на границе и в регионе "стабильно нестабильной".

"То, что сейчас происходит с группой "Вагнер" в Беларуси, пока, я бы сказал, скоро начнут поступать новые данные, потому что изменения видны, видна рассредоточенность, попытки уйти из Беларуси в Россию", - сообщил министр журналистам.

Он отметил, что литовские власти внимательно следят за ситуацией.

Ровно через два месяца после мятежа наемников "Вагнера" в России частный самолет группы "Вагнер" разбился недалеко от Твери, в результате чего погибли все 10 человек на борту. Среди его пассажиров должны были быть Евгений Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин.

Пока информация о гибели Пригожина окончательно не подтверждена.

На вопрос, каким может быть будущее группы "Вагнер", Анушаускас ответил, что не хочет давать прогнозы.

"Скажу только, что на каждого Пригожина найдется новый Пригожин", - отметил он.

"Место могут занять другие лица, на других основаниях, возможно, с другими связями с Минобороны России. Но ситуация, еще раз подчеркиваю, опасна. Общая ситуация с безопасностью диктуется войной в Украине, и все остальные действия связаны с этим", - подчеркнул министр.