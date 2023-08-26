Видео ⟩ Строгий контроль границы: пограничники даже просят показать, нет ли контрабанды в гробу

Вскоре после выезда журналисты Латвийского телевидения встретили экипаж сотрудников правоохранительных органов, которые попросили остановиться и предъявить документы. В течение четырех часов, проехав вдоль границы около 70 км, программа встретила еще пять таких экипажей.

Местные жители рассказывали, что пограничники даже ходят за вами на кладбище. "У подруги умерла бабушка. Похоронное бюро привезло тело и гроб сюда, к ней домой.

Они остановили и попросили открыть гроб, чтобы посмотреть, нет ли там контрабанды. Неприятно", - говорит Иоланта, жительница поселка Апали.

С другой стороны, местный житель Олег рассказала, что держит дома мачете в целях безопасности.

Видео: Сюжет программы Panorama