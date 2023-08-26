Видео ⟩ ВСУ в Крыму уничтожили современный комплекс ПВО армии РФ

Главное разведывательное управление Украины в среду, 23 августа, опубликовало видео с беспилотника, на котором видно, как запущенная украинскими силами ракета успешно поразила российскую систему С-400.

Сообщается, что система ПВО была уничтожена в оккупированном Крыму. По данным спецслужбы, в результате взрыва система была полностью разрушена. Также погиб весь экипаж, работавший с системой C-400.

С-400 "Триумф" - самая современная система ПВО в российских войсках. В распоряжение армии она поступила в 2007 году. С-400 состоит из нескольких компонентов: мобильного командного пункта, радара и пусковых установок ракет.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в классификации НАТО SA-21 Growler) был произведен российским оружейным концерном "Алмаз-Антей".

Комплекс предназначен для обеспечения защиты от ударов авиации, в том числе крылатых, тактических и оперативных баллистических ракет, а также ракет средней дальности в условиях радиопомех.

Эта система считается одной из самых совершенных оперативных зенитных систем в мире. Комплекс также можно использовать против наземных целей. Система С-400 может поражать цели на расстоянии до 400 километров. Скорость ракет может в шесть раз превышать скорость звука, а высота полета достигает 30 километров.