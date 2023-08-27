Стакис: "Мы уже помогаем новой коалиции сохранить ее стабильность"

Стакис также напомнил, что еще три года назад новый мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") обещал не сотрудничать с партией "Честь служить Риге".

"Когда на предвыборных дуэлях я встречался с господином Кирсисом, он все время говорил: "Единственный минус, который я вижу, что вы, наверное, будете работать с ЧСР". Я, кстати, никогда не говорил "нет". Я сказал, что очень не хотел бы это делать, а господин Кирсис всегда говорил "нет, никогда". Но факт в том, что я никогда и не работал с ЧСР. А господин Кирсис работает", - отметил экс-мэр.

На вопрос о том, собирается ли фракция "Прогрессивных" и в дальнейшем помогать коалиции сохранять стабильность в столичной думе, Стакис ответил, что это зависит от конкретных предложений.

"Наши красные линии связаны с хорошим управлением. Скажем, те вопросы, которые были в моей программе, которую я презентовал 12 мая. Если новая коалиция идет по этому плану, я даже и сам, наверное, буду голосовать за эти вопросы, потому что это то, что мы очень четко посмотрели по всем опросам граждан, что они хотят, что их тревожит, что мы должны сделать".

С другой стороны, политик не хочет допускать депутатов ближе к обществам капитала самоуправления.

"Я уже вижу, что есть спрос быть ближе к обществам капитала. Что по новому закону не разрешено. Но политикам нравится быть ближе, потому что там большие деньги. И я думаю, что уже есть идея, чтобы сделать новый политический пост - заместитель исполнительного директора, который будет отвечать за общества капитала. Если это произойдет, для меня это будет не только желтая, но уже красная лампочка", - сказал экс-мэр.

Он добавил, почему считает такую практику вредной.

"Когда, например, вице-мэр отвечает за общества капитала, это очень опасно. И мы знаем, как это закончилось. Во время Ушакова это закончилось уголовным процессом", - отметил Стакис.

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