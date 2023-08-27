Стакис: "Мы уже помогаем новой коалиции сохранить ее стабильность"

Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис не уверен в том, что новая коалиция в столичной думе будет достаточно устойчивой. Об этом политик заявил в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
Новая коалиция в столичной думе была образована после того, как Мартиньш Стакис ушел с поста мэра Риги, а фракция "Прогрессивных" вышла из коалиции.
Нынешняя коалиция, которую сами ее участники называют "коалицией сотрудничества", состоит из фракций "Новое Единство", Нацобъединение/Латвийское объединение регионов, "Честь служить Риге" (ЧСР), "Код для Риги", "Для развития Латвии", "Движение "За!" и трех независимых депутатов.
"Я довольно скептичен [к их устойчивости], скажу вам откровенно. Сегодня было чрезвычайное заседание. Рассматривался очень трудный вопрос. Вопрос о том, что цены на продукты все время поднимаются, и опять надо было поднять стоимость школьных обедов, где половину оплачивает самоуправление, а половину - родители. И будто бы этот вопрос должна была решать уже новая коалиция. Но три депутата из коалиции проголосовали против. И если не было бы, например, "Прогрессивных", которые проголосовали за, то их неслаженность проявилась бы в первый день работы. То есть мы уже помогаем новой коалиции, чтобы сохранить ее стабильность", - рассказал Стакис.
По мнению политика, в новой коалиции у каждой партии и даже каждого депутата хватает рычагов, чтобы поставить ее прочность под сомнение.
Стакис также напомнил, что еще три года назад новый мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") обещал не сотрудничать с партией "Честь служить Риге".
"Когда на предвыборных дуэлях я встречался с господином Кирсисом, он все время говорил: "Единственный минус, который я вижу, что вы, наверное, будете работать с ЧСР". Я, кстати, никогда не говорил "нет". Я сказал, что очень не хотел бы это делать, а господин Кирсис всегда говорил "нет, никогда". Но факт в том, что я никогда и не работал с ЧСР. А господин Кирсис работает", - отметил экс-мэр.
На вопрос о том, собирается ли фракция "Прогрессивных" и в дальнейшем помогать коалиции сохранять стабильность в столичной думе, Стакис ответил, что это зависит от конкретных предложений.
"Наши красные линии связаны с хорошим управлением. Скажем, те вопросы, которые были в моей программе, которую я презентовал 12 мая. Если новая коалиция идет по этому плану, я даже и сам, наверное, буду голосовать за эти вопросы, потому что это то, что мы очень четко посмотрели по всем опросам граждан, что они хотят, что их тревожит, что мы должны сделать".
С другой стороны, политик не хочет допускать депутатов ближе к обществам капитала самоуправления.
"Я уже вижу, что есть спрос быть ближе к обществам капитала. Что по новому закону не разрешено. Но политикам нравится быть ближе, потому что там большие деньги. И я думаю, что уже есть идея, чтобы сделать новый политический пост - заместитель исполнительного директора, который будет отвечать за общества капитала. Если это произойдет, для меня это будет не только желтая, но уже красная лампочка", - сказал экс-мэр.
Он добавил, почему считает такую практику вредной.
"Когда, например, вице-мэр отвечает за общества капитала, это очень опасно. И мы знаем, как это закончилось. Во время Ушакова это закончилось уголовным процессом", - отметил Стакис.
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