Хакеры из РФ временно парализовали движение поездов вокруг Щецина

Инцидент произошел в пятницу вечером. Злоумышленники использовали радиочастоты, применяемые в железнодорожном транспорте, и подали сигнал, заставивший поезда совершить экстренную остановку. Затем с помощью громкоговорителей они включили гимн России и отрывок из речи Путина.

Как поясняется в публикации, сигнал аварийной остановки, используемый машинистами поездов, технически не сложно скопировать, частоты конкретных маршрутов не зашифрованы, и эта информация находится в открытом доступе.

Злоумышленники начали подавать сигнал около 21:00, который был воспринят машинистами поездов и диспетчерскими центрами, как тревога, и вызвал остановку поездов на линиях некоторых линиях. На этих линиях используются разные частоты, но сигнал тревоги был передан практически одновременно. Известно, что остановилось также несколько грузовых поездов.

Похожая авария, предположительно, произошла в Великопольском воеводстве.

В субботу утром официальные лица подтвердили, что произошла хакерская атака, и информация о ней была передана всем операторам связи и полиции.

Из-за инцидента было остановлено более 20 поездов. Нормальное движение транспорта в районе Щецина было восстановлено около 2 часов ночи.

Польские СМИ ранее сообщали, что разоблаченная весной сеть российских агентов в Польше планировала диверсию на железной дороге против поездов, везущих оружие и гуманитарную помощь в Украину.

На этой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании специального подразделения по защите критической инфраструктуры.