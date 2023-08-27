Столкновение самолетов в Украине: что известно о погибших пилотах

«Джус» активно лоббировал передачу Украине самолетов F-16. В интервью Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News он призывал западных партнеров предоставить ВСУ самолеты.

Диапазон западного оружия, которое можно устанавливать на F-16, позволит перехватывать крылатые ракеты «на больших расстояниях прямо у наших границ вместо того, чтобы пытаться поймать их где-то в центральных районах Украины», говорил он в интервью Би-би-си.

«И вот, когда уже принято решение о поставках этих истребителей, Андрей полетел в свой последний полет… День Авиации Украины сегодня с горьким привкусом», — написал его друг Виталий Трубников.

«Ты лучший из лучших пилотов в истории украинской авиации. Твоя страсть, настойчивость и преданность делу сделали нашу мечту о F-16 возможной. Тебе совсем немножко не хватило времени, чтобы, как ты говорил, „наконец освоить новый тип“», — пишет его подруга Татьяна Шевчук.

С начала российского вторжения Военно-воздушные силы Украины понесли серьезные потери — хотя конкретные цифры никогда не называли. Несколько недель назад россияне обстреляли Прикарпатье. Тогда появились сведения, что целью обстрела были молодые украинские пилоты, которые проходят там обучение.

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