У "Нового Единства" просят гарантий, что Лембергс не будет влиять на работу потенциального правительства

Включенный в 2019 году в санкционные списки Айвар Лембергс стал причиной того, что СЗК остался за пределами правительства, несмотря на то, что эта политическая сила получила вторую по величине поддержку избирателей на прошедших осенью выборах в Сейм. "Новое Единство" настаивало, что не будет звать СЗК в правительство, пока партия не докажет, что у Лембергса больше нет влияния в этой политической силе.

Сразу же после избрания Ринкевича президентом один из опытнейших политиков СЗК в Сейме заявил Nekā personīga, что СЗК не собирается дистанцироваться от Лембергса.

Латвийское радио со ссылкой на адресованное некому изданию письмо сообщает, что Лембергс по-прежнему подписывается как кандидат в премьеры от СЗК. Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис никаких рисков "из-за Лембергса" не усматривает, так как решение принимают правление и фракция СЗК. Лембергса в правлении нет, но от руководимой им партии в Сейме работают два депутата (Даудзе и Вуцанс), голоса которых стали решающими в ходе избрания Ринкевича на пост президента.

Кандидат на пост премьера обещает не допустить, чтобы на работу правительства и Сейма влияли лица, не избранные в Сейм, закрепив это и в коалиционном договоре. Эвика Силиня также считает, что государственное финансирование снизило возможности конкретных лиц влиять на принятие решений в партиях.