Как и ожидалось, на этой неделе президент доверил создание правительства Эвике Силине из "Нового Единства". Времени на создание коалиции мало, так как в октябре Сейм хочет рассмотреть бюджет на следующий год и не допустить прошлогоднего сценария, когда пришлось принимать технический бюджет. Удастся ли создать более качественную коалицию, рассказывает передача Nekā personīga телеканала TV3.
У "Нового Единства" просят гарантий, что Лембергс не будет влиять на работу потенциального правительства
По словам президента Латвии, никто не настолько наивен, чтобы полагать, что из сил, избранных в Сейм, можно сформировать пятипартийную коалицию, прежде всего из-за идеологических различий между партиями. Но будет ли следующее правительство иметь в Сейме чуть более 50 голосов или больше, во многом зависит и от того, какие гарантии сможет дать "Новое Единство", что на принятие решений через Союз зеленых и крестьян (СЗК) не будет влиять находящийся в санкционном списке США Айвар Лембергс.
Отказ партнеров "Нового Единства" от министерских портфелей был лишь предлогом для падения правительства Кришьяниса Кариньша. Коалиция пошатнулась гораздо раньше, когда Эдгар Ринкевич, выдвинутый "Новым Единством", был избран президентом голосами оппозиции - СЗК и "Прогрессивных".
Сейчас политики подчеркивают, что переговоры о коалиционной модели должны начинаться с нуля, или с "чистого листа". Однако ядро следующей коалиции, которое уже наметилось, нельзя рассматривать иначе как плату за голоса, обеспечившие Ринкевичу дорогу в Рижский замок.
Однако сближение "Прогрессивных" и "Нового Единства" было омрачено событиями этого лета в Рижской думе. "Новое Единство" обвиняется в растрате денег и необоснованном увеличении стоимости ремонта улиц. Неофициально известно, что "Прогрессивные" способствовали началу расследования этого дела Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В середине августа "Прогрессивные" не вошли в столичную коалицию "Нового Единства" мэра Вилниса Кирсиса и теперь будут работать в Риге в оппозиции.
Включенный в 2019 году в санкционные списки Айвар Лембергс стал причиной того, что СЗК остался за пределами правительства, несмотря на то, что эта политическая сила получила вторую по величине поддержку избирателей на прошедших осенью выборах в Сейм. "Новое Единство" настаивало, что не будет звать СЗК в правительство, пока партия не докажет, что у Лембергса больше нет влияния в этой политической силе.
Сразу же после избрания Ринкевича президентом один из опытнейших политиков СЗК в Сейме заявил Nekā personīga, что СЗК не собирается дистанцироваться от Лембергса.
Латвийское радио со ссылкой на адресованное некому изданию письмо сообщает, что Лембергс по-прежнему подписывается как кандидат в премьеры от СЗК. Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис никаких рисков "из-за Лембергса" не усматривает, так как решение принимают правление и фракция СЗК. Лембергса в правлении нет, но от руководимой им партии в Сейме работают два депутата (Даудзе и Вуцанс), голоса которых стали решающими в ходе избрания Ринкевича на пост президента.
Кандидат на пост премьера обещает не допустить, чтобы на работу правительства и Сейма влияли лица, не избранные в Сейм, закрепив это и в коалиционном договоре. Эвика Силиня также считает, что государственное финансирование снизило возможности конкретных лиц влиять на принятие решений в партиях.
Однако политики из "Объединенного списка" обеспокоены возобновлением влияния Айвара Лембергса. Nekā personīga уже рассказывала, что перед президентскими выборами весной спикер Сейма Эдвард Смилтенс предупредил посла США, что первое лицо государства планируется избрать при поддержке СЗК и это опасно.
Национальное объединение видит репутационные риски в близости Лембергса к новой коалиции. Но главная их проблема - это "Прогрессивные". Иными словами, если в новое правительство войдут "Прогрессивные", то Нацобъединение останется в оппозиции.
"Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" вместе с "Объединенным списком" обеспечили бы правительству Силини значительную поддержку в Сейме (67 голосов).
Если же предложение Силини "Объединенный список" не устроит, то в коалиции останется всего 52 голоса. Депутат Олег Буров, который этим летом покинул фракцию Шлесерса, возможно, тоже может поддержать такую модель коалиции. Передаче неофициально известно, что СЗК ведет переговоры о сотрудничестве с партией Бурова "Честь служить Риге" на будущих выборах в столице. Буров подтверждать это не спешит, однако признает, что переговоры ведутся с несколькими партиями.
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