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В школах Франции запретили ношение традиционных мусульманских платьев - абай

rus.tvnet.lv
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Женщина в традиционном мусульманском платье - абайе. Изображение носит иллюстративный характер.
Женщина в традиционном мусульманском платье - абайе. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: TAJ Photoz/Shutterstock

Во французских школах будет запрещено ношение традиционных женских мусульманских платьев - абай, сообщил вечером в воскресенье, 27 августа, телеканалу TF1 министр образования Габриэль Аталь.

Аталь добавил, что на этой неделе он встретится с директорами школ, чтобы помочь им реализовать этот запрет.

В последние месяцы во Франции развернулись ожесточенные дебаты о том, следует ли считать абайю религиозным символом, ношение которой должно быть запрещено в школах.

Во Франции существует строгое разделение между государством и религией.

По оценкам, от 3,5 до 6 миллионов из 67-миллионного населения Франции являются мусульманами. Публичное ношение религиозных символов является постоянным источником конфликтов во Франции, особенно когда это касается мусульман.

В 1994 году был принят закон, разрешавший носить религиозные символы в школах только в том случае, если они не были публично видны.

Десять лет спустя мусульманкам полностью запретили носить в школах платки, но запрет не распространился ни на еврейские мужские шапки - кипы, ни на кресты.

В 2010 году было запрещено полностью закрывать лицо в любом общественном месте.

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