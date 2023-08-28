Ринкевич: педагоги должны помнить, что служат примером для учеников

Несмотря на то, что работать в период перемен непросто, педагоги должны помнить, что своими действиями подают пример ученикам, сказал президент Эдгар Ринкевич, обращаясь к участникам конференции "Европейский союз - в нашей повседневной жизни и на уроках".
По словам президента, если работать формально, не прислушиваясь к мнению своей аудитории, большого уважения не добиться.
"Вы сейчас показываете им, что значит адаптироваться, учиться в процессе работы, вместе устранять недостатки - это навыки, которые понадобятся им в карьере", - сказал Ринкевич.
Президент также приветствовал тот факт, что учителя борются за свои права. Он подчеркнул, что любая работа должна оплачиваться справедливо и иметь "четкие и честные правила игры".
"Отстаивайте свои интересы! Не только ради себя, но и для того, чтобы ваши ученики видели, что значит быть активным", - призвал президент.
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