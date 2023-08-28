В Литве отец похитил ребенка и увез его в Россию. Границу они пересекли на лодке

"Как нам сообщила российская сторона, за девочкой ухаживают, ей оказывается медицинская и социальная помощь, ее состояние хорошее", - сказал Виткаускас в понедельник.

По данным полиции, в воскресенье в 14:16 в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что 37-летний мужчина забрал ее годовалую дочь из дома в деревне Саусдравай Кретингского района и не вернул ее в условленное время.

В ходе поисков было установлено, что мужчина пересек литовско-российскую границу вместе с дочерью на лодке.

В воскресенье он был задержан на территории России.

Антанас Монтвидас, заместитель начальника Службы охраны государственной границы Литвы, сообщил, что в воскресенье в 13:04 на реке Скирвите была замечена лодка без весел, без электромотора, в 13:06 пограничники уже были на месте и констатировали, что лодка зашла на территорию России и люди вышли на берег.

"Наши пограничники пытались предложить человеку вернуться на территорию Литвы, но, к сожалению, мы его так и не увидели", - сказал Монтвидас на пресс-конференции.

По его словам, позже была найдена брошенная машина.

По словам Виткаускаса, должностные лица в воскресенье отреагировали своевременно и должным образом.