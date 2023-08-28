Чтобы Путин не казался "дедом": кто участвует в президентских выборах 2024 года?

Среди зарегистрированных кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет. По оценке чиновников АП,

участие таких кандидатов в бюллетене может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин - "уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой".

На данный момент в АП рассчитывают, что на выборы кроме Путина пойдут представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил, что его партия не будет выдвигать кандидата и поддержит Владимира Путина.

Согласно опросу компании Russian Field, проведенному в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам не нравится в действующем президенте.

Российские чиновники также начали по-другому относиться к Путину после его семидесятилетия. Если раньше собеседники "Медузы" из числа чиновников, лояльных власти бизнесменов и политтехнологов называли действующего президента РФ "первым", "главным", "верховным" или "папой", то теперь чаще всего называют его "дедом". Один из собеседников, близких к Кремлю, на вопрос о причинах этого ответил так: "Ну дед и дед, это же без негатива. Возраст у него такой".

Следующие выборы президента РФ в России назначены на 17 марта 2024 года.

Летом 2020 года в России прошел "референдум" по поправкам в Конституцию, на котором было одобрено "обнуление" предыдущих сроков Путина. Это означает, что Путин может баллотироваться еще на два срока на пост президента и оставаться в Кремле как минимум до 2036 года.