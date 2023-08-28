Суд над Трампом по делу о попытке отменить результаты выборов начнется 4 марта 2024 года

Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов обвиняемым по уголовным делам. Дело об отмене результатов выборов – одно из четырех уголовных дел против Трампа.

Экс-президент все обвинения отвергает, называя их «охотой на ведьм» и обвиняяя в своем преследовании членов Демократической партии.

77-летний Трамп намерен выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

Внутрипартийные выборы кандидата в президенты начнутся в январе, поэтому судебный процесс будет проходить в самый разгар праймериз.

Суд начнется за день до так называемого Супервторника, когда более чем в 10 штатах проходят предварительные выборы.

25 марта следующего года Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в финансовых махинациях из-за выплат денег порноактрисе, а в мае начнется суд во Флориде по обвинению в неправильном обращении с секретными документами.