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В Огре мужчина прыгал на проезжающие машины. Прозвучала версия о попытке выманить деньги

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Недавно в Огре на дорогу выскочил мужчина, который по непонятным причинам прыгал на проезжающие автомобили. У окружающих возникло впечатление, что мужчина таким образом пытается выманить деньги, сообщает передача Degpunktā.

Видео появилось в TikTok и привлекло довольно большое внимание. Как пользователи, так и девушка-очевидец, которая сняла на видео действия мужчины, посчитали, что он пытался получить травмы, чтобы после этого обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Некоторые комментаторы обвинили окружающих в бездействии.

Несмотря на опасное поведение мужчины, начальник Огрского участка утверждает, что полиция о происходящем проинформирована не была. За рубежом такая практика зарабатывания денег довольно распространена. В интернете можно найти большое количество видео с попытками мошенничества на улице.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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