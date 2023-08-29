В Огре мужчина прыгал на проезжающие машины. Прозвучала версия о попытке выманить деньги

Видео появилось в TikTok и привлекло довольно большое внимание. Как пользователи, так и девушка-очевидец, которая сняла на видео действия мужчины, посчитали, что он пытался получить травмы, чтобы после этого обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Некоторые комментаторы обвинили окружающих в бездействии.

Несмотря на опасное поведение мужчины, начальник Огрского участка утверждает, что полиция о происходящем проинформирована не была. За рубежом такая практика зарабатывания денег довольно распространена. В интернете можно найти большое количество видео с попытками мошенничества на улице.

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