Украл на авиабазе в Лиелварде ноутбуки и телефоны: земессарг получил условный срок

Как указано в решении суда, в период с 1 ноября 2021 года по 22 апреля 2022 года земессарг украл на своем рабочем месте шесть мобильных телефонов и шесть портативных компьютеров, нанеся штабу Земессардзе ущерб в размере 6835,84 евро. Военная полиция, которая проводила досудебное расследование по этому уголовному процессу, констатировала, что земессарг особенно активизировался в последний месяц перед его раскрытием, когда за три недели украл пять компьютеров и один телефон.

Земессарг обвинения не отрицал и договорился с прокурором о признании вины и наказании. Решение уже вступило в силу. Все шесть украденных компьютеров и два телефона в ходе расследования удалось вернуть. Их вернули штабу Земессардзе. С осужденного взыскана компенсация материального ущерба в размере 971,60 евро.

В Земгальском районном суде рассматривается еще одно уголовное дело о кражах на авиабазе в Лиелварде. По этому делу на скамье подсудимых находятся пять бывших военных, которых обвиняют в кражах в небольшом объеме.

Согласно обвинению, в 2020 году эти солдаты заезжали на личных автомобилях на склад горюче-смазочных материалов авиабазы, где в тайне заливали в баки принадлежащее НВС топливо. Ни один из обвиняемых своей вины не признал. Обвиняемые не признают и требование НВС о компенсации ущерба в размере от 8,12 до 40,33 евро. Общий размер требуемой компенсации - 111,69 евро.