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На кладбищах Санкт-Петербурга идет подготовка к похоронам Пригожина. Время и место не называются

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Цветы и фото Пригожина
Цветы и фото Пригожина Фото: EPA/Scanpix

На нескольких кладбищах Санкт-Петербурга проходит подготовка к похоронам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других погибших в результате крушения самолета в Тверской области. Между тем официально о месте и времени похорон информации не было.

Подготовка к похоронам проходит на четырех кладбищах Петербурга, пишет "Фонтанка".

Издание также сообщило, что похороны Пригожина могут пройти уже во вторник, 29 августа, однако официального подтверждения этому нет.

В частности, на Северном кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны Валерия Чекалова - приближенного к Евгению Пригожину менеджера, управлявшего его компаниями и разбившегося при крушении самолета в Тверской области.

По данным издания "Досье", Чекалов был "одним из самых приближенных к Пригожину менеджеров" компании "Конкорд", пишет "Дождь".

"Фонтанка" указывает, что на Серафимовском кладбище установлены дополнительные заборы и металлодетекторы, что может означать подготовку к похоронам Пригожина.

Подготовительные работы также велись на Северном, Смоленском и Богословском кладбищах.

В свою очередь, издание "Бумага" сообщило, что у входа на Серафимовское кладбище были замечены автомобили различных силовых структур РФ.

Между тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, присутствие российского президента на похоронах главы ЧВК "Вагнер" "не предусматривается". Он также добавил, что Кремль "не располагает информацией по похоронам".

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