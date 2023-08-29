На кладбищах Санкт-Петербурга идет подготовка к похоронам Пригожина. Время и место не называются

Подготовка к похоронам проходит на четырех кладбищах Петербурга, пишет "Фонтанка".

Издание также сообщило, что похороны Пригожина могут пройти уже во вторник, 29 августа, однако официального подтверждения этому нет.

В частности, на Северном кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны Валерия Чекалова - приближенного к Евгению Пригожину менеджера, управлявшего его компаниями и разбившегося при крушении самолета в Тверской области.

По данным издания "Досье", Чекалов был "одним из самых приближенных к Пригожину менеджеров" компании "Конкорд", пишет "Дождь".

"Фонтанка" указывает, что на Серафимовском кладбище установлены дополнительные заборы и металлодетекторы, что может означать подготовку к похоронам Пригожина.

Подготовительные работы также велись на Северном, Смоленском и Богословском кладбищах.

At the Northern Cemetery in St. Petersburg, people with flowers came there and are standing at the entrance to the church. There are #Wagner mercenaries among them, local media write. The National Guard is also on duty at the cemetery. pic.twitter.com/q6150bPD2o — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

В свою очередь, издание "Бумага" сообщило, что у входа на Серафимовское кладбище были замечены автомобили различных силовых структур РФ.

Между тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, присутствие российского президента на похоронах главы ЧВК "Вагнер" "не предусматривается". Он также добавил, что Кремль "не располагает информацией по похоронам".