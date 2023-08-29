В РФ журналистов Левиева и Наки приговорили к 11 годам лишения свободы

Обвинение просило для каждого по 13 лет колонии общего режима.

По приговору обоим фигурантам на пять лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания осужденных будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Дело в отношении Левиева и Наки было заведено из-за видео на портале YouTube, в котором журналисты подвели итоги девятого дня российского вооруженного вторжения в Украину и, в частности, рассказали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе Запорожской АЭС.

Распространение "фейков"

Журналисты были признаны виновными в распространении "фейков" о российской армии группой лиц "с искусственным созданием доказательств обвинения", а также по мотивам политической ненависти и из корыстных побуждений.