В Ватикане ответили на критику Украины в адрес папы римского

Папа римский Франциск ответил на критику со стороны Украины по поводу его обращения к молодым христианам в РФ, в котором он призвал российскую молодежь "сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России". Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в заявлении, обнародованном во вторник, 29 августа, выразил несогласие с мнением МИД Украины о том, что слова понтифика равносильны "империалистической пропаганде".

"В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", - указал Бруни.