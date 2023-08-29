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Пригожина похоронили в Петербурге, прощание прошло в "закрытом формате"

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Прощание с Евгением Пригожиным
Прощание с Евгением Пригожиным Фото: Скриншот с Telegram канала Зеркало

Вечером во вторник, 29 августа, пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в Telegram-канале, что прощание с ним прошло на Пороховском кладбище в закрытом формате, пишет "Медуза".

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", - сказано в сообщении.

Изданию Msk1 представители Пороховского кладбища сообщили, что Евгения Пригожина похоронили около 13:00. 

На вопрос, почему о месте похорон не сообщалось ранее, представители кладбища ответили, что "так пожелали родственники".

Ранее сообщалось, что накануне на нескольких кладбищах Петербурга начались приготовления к похоронам "вагнеровцев", погибших при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина. Во вторник на Северном кладбище похоронили одного из самых близких соратников главы ЧВК "Вагнер" - Валерия Чекалова с позывным "Ровер".

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