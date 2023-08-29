Фото ⟩ Тяжелая авария в Эстонии: автомобиль врезался в дерево

В понедельник, 28 августа, в 16.32 в Ляэне-Вирумаа в волости Винни в деревне Нурмету на дороге Ассамалла-Коэравере 62-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat потерял управление над машиной и выехал с дороги. В итоге автомобиль врезался в дерево.

Когда полицейские, медики и спасатели прибыли на место аварии, 62-летний водитель уже выбрался из машины и лежал рядом на земле.

Водитель сказал полицейским, что перед столкновением с деревом он заметил упавшую на дорогу ветку и пытался ее объехать. К сожалению, поездка закончилась столкновением с деревом. Водитель в результате ДТП получил настолько серьезные травмы, что полицейские на месте не смогли проверить его трезвость. Однако у него есть водительские права.

На машине скорой помощи он был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Siim Mihailov

Фото: Siim Mihailov