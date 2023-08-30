В Пурвциемсе на улице был зарезан мужчина

В рижском микрорайоне Пурвциемс 29 августа во время конфликта на улице был убит мужчина, подтвердили в Государственной полиции.
Вчера, 29 августа, около 15:55 полиция получила вызов на перекресток улиц Дзелзавас и Стирну. Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них ударил второго ножом в горло.
Пострадавший мужчина из-за полученных травм погиб.
Госполиция сразу же задержала возможного виновника, мужчину 1968 года рождения. Он уже ранее был судим за убийство, хулиганство и кражи.
Задержанный сейчас находится в изоляторе.
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