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В Пурвциемсе на улице был зарезан мужчина

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Пурвциемс. Иллюстративное фото.
Пурвциемс. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В рижском микрорайоне Пурвциемс 29 августа во время конфликта на улице был убит мужчина, подтвердили в Государственной полиции.

Вчера, 29 августа, около 15:55 полиция получила вызов на перекресток улиц Дзелзавас и Стирну. Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них ударил второго ножом в горло.

Пострадавший мужчина из-за полученных травм погиб.

Госполиция сразу же задержала возможного виновника, мужчину 1968 года рождения. Он уже ранее был судим за убийство, хулиганство и кражи.

Задержанный сейчас находится в изоляторе.

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