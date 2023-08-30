В Пурвциемсе на улице был зарезан мужчина

Вчера, 29 августа, около 15:55 полиция получила вызов на перекресток улиц Дзелзавас и Стирну. Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них ударил второго ножом в горло.