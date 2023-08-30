Из-за высказываний папы римского о России Литва вызывает для разговора представителя Ватикана

Представитель Ватикана Маттео Бруни во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы "побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России", и что высказывания папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики и мощные фигуры".

Папа Франциск последовательно призывал к миру в Украине, хотя в первые месяцы после российского вторжения в феврале 2022 года его критиковали за то, что он не называл Москву агрессором.

Ранее в этом году он назначил влиятельного кардинала миротворческих усилий, который с тех пор посещал Москву и Киев.

Официальный медиа-портал Ватикана сообщил о видеопослании Папы Римского от 25 августа по случаю Дня молодежи России, но не предоставил видео или конкретные цитаты, против которых возражал Киев.

Вместо этого Папа призвал российскую молодежь быть "мастерами мира" и "сеять семена примирения".

Кремль, со своей стороны, приветствовал высказывания Папы.