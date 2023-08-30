Из-за высказываний папы римского о России Литва вызывает для разговора представителя Ватикана

МИД приглашает представителя Ватикана в Литве для разговора в связи с превозносящими русский народ выступлениями папы Франциска в Санкт-Петербурге.
"Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция для беседы в начале сентября, когда архиепископ Петар Райич вернется из отпуска", - сообщила BNS в комментарии представитель МИД Литвы Паулина Левицките.
В католической церкви в Санкт-Петербурге папа римский сказал собравшимся, что "вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой России-матушки, идите вперед с этим", - говорится в видео, опубликованном в интернете.
Киев обвинил папу Франциска в распространении имперской пропаганды в видеообращении к молодым российским католикам.
После заявлений папы посольство Литвы при Святом Престоле представило доводы апостольской нунциатуры в Киеве о том, что она "категорически отвергает подобные интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи". Посольство не предоставило дипломатическую оценку позиции Литвы.
Левицките утверждает, что посольство не согласовало с министерством эту позицию, высказанную в социальной сети Facebook.
Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь папы "очень прискорбной", поскольку именно этой империалистической пропагандой, "духовными связями" и "необходимостью" спасения "великой матери-России" Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и разрушение сотен украинских городов и сел.
Представитель Ватикана Маттео Бруни во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы "побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России", и что высказывания папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики и мощные фигуры".
Папа Франциск последовательно призывал к миру в Украине, хотя в первые месяцы после российского вторжения в феврале 2022 года его критиковали за то, что он не называл Москву агрессором.
Ранее в этом году он назначил влиятельного кардинала миротворческих усилий, который с тех пор посещал Москву и Киев.
Официальный медиа-портал Ватикана сообщил о видеопослании Папы Римского от 25 августа по случаю Дня молодежи России, но не предоставил видео или конкретные цитаты, против которых возражал Киев.
Вместо этого Папа призвал российскую молодежь быть "мастерами мира" и "сеять семена примирения".
Кремль, со своей стороны, приветствовал высказывания Папы.
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