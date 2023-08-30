Фото ⟩ ОС предлагает ядро коалиции, состоящее из "Нового Единства", ОС и Нацобъединения

Об этом заявили журналистам лидеры ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс и председатель фракции Эдгар Таварс, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Необходимые гарантии против влияния Лембергса связаны с призывом кандидата в премьер-министры Эвики Силини к Союзу зеленых и крестьян (СЗК) также присоединиться к коалиции.

На вопрос, как разрешить противоречие между предложенным включением Национального объединения в правительство, чего больше не предлагает кандидат в премьер-министры, Смилтенс ответил, что это можно разрешить путем переговоров.

Спикер Сейма не согласен с мнением о том, что Нацобъединение нужно отстранить от коалиционных переговоров.

Предложение АС также предусматривает, что только представители "Нового Единства", ОС или Нацобъединения могут занимать должности министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, сообщения, экономики, климата и энергетики, юстиции и финансов. Такое условие должно быть установлено "для предотвращения рисков принятия решений, вредных для международной репутации и государства".

Ядро из трех партий обеспечит доминирующее большинство тем политическим силам, которые ясно и недвусмысленно продемонстрировали свою непоколебимую позицию по вопросам безопасности Латвии, и снизит любые риски для репутации и влияния, говорится в предложении "Объединенного списка".