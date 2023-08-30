Задержанного в Эстонии гражданина Латвии подозревают в наркобизнесе в крупных размерах

Об этом BNS сообщил руководитель следственной группы отделения полиции Центральной Эстонии Яан Аас, отметив, что на след мужчины, торговавшего наркотиками, вывел подозрительный пакет, найденный в заброшенном сарае на шоссе Таллин-Вильянди в Рапласком уезде.

"От сарая поднимался дымок, который был виден с дороги. Полиция отреагировала на это и, проверяя окрестности, обнаружила подозрительный пакет с неизвестным веществом, которое, согласно экспресс-тесту, оказалось кокаином", - рассказал Аас.

"Поскольку количество вещества позволяло предположить, что пакет оказался там не случайно, полиция осталась в этом районе, чтобы проверить, не придет ли кто-нибудь за ним. 26 августа мы задержали в этом районе 43-летнего мужчину, которого мы подозреваем в торговле кокаином. Он является гражданином Латвии, и сейчас выясняется, предназначался ли изъятый почти килограмм кокаина для эстонского или латвийского рынка или для других мест", - добавил Аас.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном обороте наркотиков. В понедельник суд по ходатайству прокуратуры заключил мужчину под стражу.

"При таком большом количестве наркотиков есть основания полагать, что эта деятельность носит организованный характер, поэтому прокуратура сочла необходимым ходатайствовать о задержании подозреваемого", - сказала помощник Ляэнеского окружного прокурора Мерье Турьякас. - Независимо от того, для какого рынка предназначались наркотики, изъятие наркотического вещества позволило предотвратить изъятие тысяч доз наркотических средств, которые могли бы нанести вред здоровью потребителя".